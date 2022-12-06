Зеленська, Тайра й інші: 8 українок увійшли до рейтингу BBC "100 жінок 2022 року"

Проєкт наголошує на досягненні жінок з усього світу й у всіх сферах життя — від волонтерства до керівництва міжнародними організаціями.

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Вісім українок потрапили до топу "100 жінок 2022 року" за версією британського видання BBC. Серед них — перша леді Олена Зеленська. Про це повідомляє сайт української служби BBC NEWS.

Проєкт наголошує на досягненні жінок з усього світу й у всіх сферах життя — від волонтерства до керівництва міжнародними організаціями. Серед українок у списку є:

перша леді Олена Зеленська.

У BBC розповіли, що вона використала свій статус, щоб розповісти світові про страждання українців, які вони переживають через російське вторгнення. Вона дала сотні інтерв'ю світовим медіа і стала першою дружиною іноземного президента, яка звернулася до Конгресу США та до парламенту Великої Британії.

Парамедикиня Юлія Паєвська (Тайра).

Вона є засновницею добровольчого медичного підрозділу "Ангели Тайри", який врятував сотні поранених мирних мешканців і військових. У березні 2022 року Паєвська потрапила в полон ЗС РФ під час блокади Маріуполя, а в червні повернулася в Україну.

Захисниця прав людей з інвалідністю Юлія Сачук.

Вона очолює громадську організацію жінок з інвалідністю "Боротьба за права" та була однією з перших, хто почав допомагати людям з інвалідністю після початку вторгнення РФ.

Правозахисниця Олександра Матвійчук.

Упродовж 15 років очолює Центр громадянських свобод, який отримав Нобелівську премію миру 2022 року за роботу з документування воєнних злочинів Росії на війні в Україні.

Марина В'язовська.

У 2022 ро2ц стала другою жінкою в історії, яка виграла престижну медаль Філдса.

Журналістка Крістіна Бердинських.

Під час вторгнення РФ вона їздила по всій Україні та робила репортажі про життя міст і сіл, які атакують російські війська.

Лікарка-педіатриня Ірина Кондратова.

Незважаючи на постійні обстріли, жінка та її команда продовжували дбати про вагітних жінок, новонароджених і матерів у Харківському обласному перинатальному центрі.

Політикиня та волонтерка Яна Зінкевич.

Очолює волонтерську фельдшерську організацію "Госпітальєри" та разом із командою рятує життя на передовій, вивозить людей з поля бою.

До списку "100 жінок 2022" також потрапили американська виконавиця Біллі Айліш, російська журналістка Таїсія Бекбалутова, іранські жінки-протестувальниці, які обстригли волосся, американські акторки Пріянка Чопра та Сельма Блер, ЛГБТК-активістка з Британії Муд Гоба й інші.

Нагадаємо, 5 грудня стало відомо, що Володимир Зеленський став людиною року за версією газети Financial Times. На думку журналістів, президент уособлює стійкість українців у боротьбі з Росією.

4 грудня повідомлялося, що Україна та Росія стали найуживанішими словами в The New York Times у 2022 році. Нашу країну згадали понад 4 500 разів, а РФ — 3 300. За останні 8 років Україна була у рейтингу лише в 2014 році.