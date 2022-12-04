Україна та Росія стали найуживанішими словами в The New York Times у 2022 році

Нашу країну згадали понад 4500 разів, а РФ — 3300. За останні 8 років Україна була в рейтингу лише у 2014 році.

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Американське видання The New York Times підбило підсумки 2022 року та визначило найпопулярніше слово. Найчастіше вживаним словом стали "Україна" та "Росія". Про це повідомляється в треді на "Реддіті".

Із початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну обидві країни стали найвживанішими в матеріалах The New York Times. Україну згадували понад 4500 разів, а Росію — понад 3300 разів. Примітно, що торік найуживанішими словами був "Байден" — президент США та "Covid" — вірус, який змушував усіх дотримуватися карантину. Повний список із 10 найуживаніших слів має такий вигляд:

Україна

Росія

російська

Байден

пандемія

Covid-19

Трамп

коронавірус

primary

Путін

Загалом автор інфографіки зробив добірку найуживаніших слів за останні 122 роки. Експрезидент США Дональд Трамп потрапляє в топ уже 6 років поспіль. Додамо, що наша країна потрапляла в рейтинг найчастіше згадуваних і у 2014 році, коли розпочалася російсько-українська війна з анексії Криму.

Нагадаємо, у NYT писали, що США можуть виділити 53 млн доларів для ремонту української енергосистеми. Їх використають для закупівлі генераторів і трансформаторів.

Також повідомлялося, що Україна виявила винахідливість під час знищення крейсера "Москва" та під час звільнення Зміїного.