Виділять $53 мільйони: США допоможуть відремонтувати електромережі України, — NYT

Виділені гроші є доповненням до $55 мільйонів у межах надзвичайної підтримки енергетичного сектору України. Їх використають для закупівлі генераторів, трансформаторів та іншого необхідного обладнання.

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У Сполучених Штатах останнім часом обговорюють можливості допомоги Україні після того, як країна зіткнулася з перспективою залишитися взимку без електрики й тепла. Як повідомили джерела видання The New York Times, американські офіційні особи пообіцяли виділити Україні 53 мільйони доларів на ремонт енергосистеми та спробували вмовити інших союзників, щоб зробити Україні аналогічні пропозиції.

Оглядачі зазначають, що американці організують робочу групу, щоб допомогти Україні відремонтувати енергетичне обладнання та краще захистити свої електростанції та енергетичну систему від російських ударів. Засідання контактної групи планується у грудні цього року у Парижі.

Також повідомляється, що виділені кошти будуть використані для закупівлі низки обладнання, включаючи розподільні трансформатори та автоматичні вимикачі. У Держдепі заявили, що уряд США планує купити обладнання та передати його Україні, зосередившись насамперед на тому, що може бути доставлено найшвидше.

"Це обладнання буде швидко доставлене до України в екстреному порядку, щоб допомогти українцям пережити зиму", — йдеться у заяві Держдепартаменту.

Чиновники зазначили, що 53 мільйони доларів є доповненням до 55 мільйонів доларів у межах надзвичайної підтримки енергетичного сектору для генераторів та іншого обладнання, які вже були обіцяні Україні.

Коментуючи цю ініціативу, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що постачання енергетичного обладнання є вкрай важливим.

"Коли у нас будуть трансформатори та генератори, ми зможемо відновити нашу систему, нашу енергосистему та забезпечити людям гідні умови життя", — сказав міністр на зустрічі глав МЗС країн НАТО в Бухаресті.

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Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що необхідно для відновлення енергосистеми України. За його словами, потрібні трансформатори як важлива частина енергетичної системи країни та засоби ППО, які допоможуть цю систему захистити.

Україна 27 листопада у тестовому режимі імпортувала з Румунії 1 МВт електроенергії. Як повідомили в "Енергетичній компанії України", купівля електрики може стати інструментом для стабілізації української енергетичної інфраструктури.