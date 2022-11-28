1 МВт за кілька годин: Україна у тестовому режимі імпортувала електрику з Румунії

Подібні закупівлі електрики, розповіли в Енергетичній компанії України, допоможуть стабілізувати нашу інфраструктуру. Відомо, що це вже третій подібний імпорт – перший мегават був імпортований зі Словаччини 27 жовтня.

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Україна у тестовому режимі імпортувала з Румунії 1 МВт електроенергії у неділю, 27 листопада. Про це повідомили в "Енергетичній компанії України".

"Державний енерготрейдер АТ "Енергетична компанія України" 27 листопада 2022 року в тестовому режимі імпортувала некомерційні обсяги електроенергії з Румунії потужністю 1 МВт протягом двох годин", — розповіли в компанії.

Представники ЕКУ наголосили, що купівля електрики може стати інструментом для стабілізації української енергетичної інфраструктури. У пресслужбі також пояснили, що подібні тестування проводяться, щоб переконатися, що імпорт електроенергії з європейських країн технічно можливий.

Перший пробний імпорт в ЕКУ здійснили зі Словаччини 27 жовтня. Друге тестування припало на 19 листопада. У компанії наголошують, що ці процедури мають некомерційний характер.

Нагадаємо, що під час засідання Національної комісії, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, затвердили нові тарифи на електрику на 2023 рік. Так, тариф на передавання електроенергії подорожчав у півтора рази.

Ще Фокус писав, що вартість електроенергії в європейських країнах уперше перевищила 1 000 євро. Таке стрімке подорожчання комунальних послуг у Європі спровоковане скороченням постачання в ЄС природного газу з Російської Федерації.

Також ми повідомляли про те, як пройде опалювальний сезон без електрики. На думку експертів, із настанням холодів Україні доведеться розраховувати на імпорт електроенергії з Євросоюзу. Крім того, країні варто зробити запаси вугілля та природного газу.