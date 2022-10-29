Електроенергія, вугілля, газ: як пройде опалювальний сезон із відключеннями від електроенергії

Експерти вважають, що з настанням холодів споживання електроенергії в Україні зросте, тому доведеться імпортувати електроенергію з Європи, а також подбати про достатні запаси вугілля та природного газу.

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Оскільки війна продовжується і атаки на українську енергосистему з боку РФ не скінчилися, Україні необхідно продумати план збільшення запасів енергоресурсів. Таку думку в коментарі Фокусу висловив Денис Саква, старший аналітик Dragon Capital.

"Я думаю, імпорт буде потрібен. Атаки ще не закінчилися — Росія ще має ракети, і є можливості для пошкодження нашої енергосистеми. Навіть якщо немає дефіциту виробництва. Але така інформація зараз закрита — скільки ми виробляємо, хоча й хотілося б розуміти, на якої потужності зараз працюють атомні електростанції. Дефіциту виробництва електроенергії в Україні поки що немає, але ще й немає холодів. Складно сказати, що з виробництвом, але під час опалювального сезону споживання зростає, чи зможемо ми покрити споживання, що зростає, поки що незрозуміло. Потрібен імпорт і, крім того, потрібен газ, вугілля, потрібно все це, плюс ще й залишати відключення від електроенергії груп споживачів", — розповів Денис Саква.

За його словами, оскільки атаки з боку Росії продовжуються, то конфігурація української енергосистеми постійно змінюється. Це означає і постійні зміни в графіках відключень споживачів — бізнесу та населення. "Треба звикнути, що графіків не дотримуватимуться. Неможливо передбачити, коли відбудеться наступне розбалансування системи, яке призведе до автоматичного обмеження споживачів. Усе відбувається в реальному часі. Це дуже важко, прогнозування та графіки — це все можливо тільки з коригуваннями", — вважає Денис Саква.

Нагадаємо, Україна має можливість як продавати Європі електричну енергію, так і купувати її в Європі. За словами голови Комітету з питань енергетики ВРУ Андрія Геруса, певні обсяги електричної енергії Україна могла б імпортувати для додаткової стабілізації енергосистеми, проте проблема полягає у відновленні енергетичної інфраструктури, яка є ціллю ракетного обстрілу з боку РФ.

"Сьогодні імпорт електричної енергії для України не є панацеєю, проблема, яку ми маємо сьогодні, — це мережі та підстанції, які були розташовані близько до електростанцій. Ці підстанції забезпечували транзит електроенергії", — каже Андрій Герус.

"Сценарій імпорту електроенергії розглядають. Його розглядали й раніше, що в разі такого сценарію, який ми бачимо зараз, буде імпорт", — повідомив у коментарі Фокусу експерт програми "Енергетика" Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп. Він вважає, що сьогодні проблеми в електроенергетичній сфері пов'язані і з постачанням електроенергії, і з обсягами її виробництва.

Що стосується зростання споживання електроенергії, то, на думку Андріана Прокопа, українцям краще самим намагатися обмежити використання електроприладів. "Потрібно намагатися обмежувати себе, відмовитися від пристроїв, одночасної роботи чайника та бойлера, адже за умови їхнього одномоментного включення вже йде 3,5-4 кВт, при тому, що в багатьох квартирах загальна підключена потужність — на рівні 5 кВт", — сказав Андріан Прокіп.

Нагадаємо, державний енерготрейдер АТ "Енергетична компанія України" 27 жовтня провів тест, у результаті якого в Україну надійшла електроенергія зі Словаччини.

Раніше Фокус писав, що віялові відключення залишаються єдиною можливістю реальної економії електроенергії. Тобто, найімовірніше, відключення споживачів продовжуватимуться.

Як повідомлялося, в Україні ввели екстрені відключення споживачів від постачання електроенергії. Ремонти пошкоджених унаслідок атак РФ енергооб'єктів продовжуються, а оператор "Укренерго" відключає споживачів там, де високе навантаження на мережі.