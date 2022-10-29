Электроэнергия, уголь, газ: как пройдет отопительный сезон с отключениями от электроэнергии

Эксперты считают, что с наступлением холодов потребление электроэнергии в Украине вырастет, поэтому придется импортировать электроэнергию из Европы, а также позаботиться о достаточных запасах угля и природного газа.

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Поскольку война продолжается и атаки на украинскую энергосистему со стороны РФ не окончились, Украине необходимо продумать план увеличения запасов энергоресурсов. Такое мнение в комментарии Фокусу высказал Денис Саква, старший аналитик Dragon Capital.

"Я думаю, импорт будет нужен. Атаки еще не закончились – у России еще есть ракеты, и есть возможности для повреждения нашей энергосистемы. Даже если нет дефицита производства. Но такая информация сейчас закрыта – сколько мы производим, хотя и хотелось бы понимать, на какой мощности сейчас работают атомные электростанции. Дефицита производства электроэнергии в Украине пока нет, но еще и нет холодов. Сложно сказать, что с производством, но во время отопительного сезона потребление растет, сможем ли мы покрыть растущее потребление, пока непонятно. Нужен импорт, и кроме того, нужен газ, уголь, нужно все это, плюс еще и оставлять отключения от электроэнергии групп потребителей", — рассказал Фокусу Денис Саква.

По его словам, поскольку атаки со стороны России продолжаются, то конфигурация украинской энергосистемы постоянно меняется. Это означает и постоянные изменения в графиках отключений потребителей – бизнеса и населения. "Надо привыкнуть, что графики не будут соблюдаться. Невозможно предсказать, когда произойдет следующая разбалансировка системы, которая приведет к автоматическому ограничению потребителей. Все происходит в реальном времени. Это очень тяжело, прогнозирование и графики – это все возможно только с корректировками", — считает Денис Саква.

Напомним, у Украины есть возможность как продавать Европе электрическую энергию, так и покупать ее в Европе. По словам главы Комитета по вопросам энергетики ВРУ Андрея Геруса, определенные объемы электрической энергии Украина могла бы импортировать для дополнительной стабилизации энергосистемы, однако проблема заключается в восстановлении энергетической инфраструктуры, являющейся целью ракетных обстрелов со стороны РФ.

"Сегодня импорт электрической энергии для Украины не является панацеей, проблема, которую мы имеем сегодня — это сети и подстанции, которые находились близко к электростанциям. Эти подстанции обеспечивали транзит электроэнергии", – говорит Андрей Герус.

"Сценарий импорта электроэнергии рассматривается. Он рассматривался и ранее, что в случае такого сценария, который мы видим сейчас, будет импорт", — сообщил в комментарии Фокусу эксперт программы "Энергетика" Украинского института будущего Андриан Прокип. Он считает, что сегодня проблемы в электроэнергетической сфере связаны и с поставками электроэнергии, и с объемами ее производства.

Что касается растущего потребления электроэнергии, то, по мнению Андриана Прокипа, украинцам лучше самим пробовать ограничить использование электроприборов. "Нужно стараться ограничивать себя, отказаться от устройств, одновременной работы чайника и бойлера, ведь при условии их одномоментного включения уже идет 3,5-4 кВт, притом, что во многих квартирах общая подключенная мощность — на уровне 5 кВт", — сказал Андриан Прокип.

Напомним, государственный энерготрейдер АО "Энергетическая компания Украины" 27 октября провел тест, в результате которого в Украину поступила электроэнергия из Словакии.

Ранее Фокус писал, что веерные отключения остаются единственной возможностью реальной экономии электроэнергии. То есть, вероятнее всего, отключения потребителей будут продолжаться.

Как сообщалось, в Украине введены экстренные отключения потребителей от поставок электроэнергии. Ремонты поврежденных в результате атак РФ энергообъектов продолжаются, а оператор "Укрэнерго" отключает потребителей там, где высокая нагрузка на сети.