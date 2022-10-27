Запасной вариант: Украина протестировала поставку электроэнергии из Европы

В экстренных случаях импорт электроэнергии позволит стабилизировать украинскую энергосистему, получившую повреждения во время ракетных обстрелов оккупантов.

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Государственный энерготрейдер АО "Энергетическая компания Украины" 27 октября провел тест, в результате которого электроэнергия поступила в страну из Словакии, сообщает пресс-служба компании. В ходе тестовой поставки импортировали 1 МВт. Такую проверку решили сделать на случай дефицита генерирующей мощности: в экстренных случаях поставки энергии из-за рубежа помогут поддержать украинскую энергетическую систему.

Генеральный директор АО "ЭКУ" Виталий Бутенко подчеркнул, что из-за российских ракетных обстрелов, в результате которых значительная часть энергетической инфраструктуры получила повреждения, могут возникнуть проблемы с проведением отопительного сезона.

"Как государственный трейдер мы ищем возможности и инструменты, позволяющие снизить эти риски. Осуществление тестовых поставок – часть работы, – сказал Бутенко. — Техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину – это еще один инструмент стабилизации работы нашей энергосистемы. Мы должны быть готовы к его внедрению".

Как сообщалось ранее, 27 октября киевские власти предупредили, что в ближайшие дни в Киеве и в области отключения электроэнергии будут более длительными. В "Укрэнерго" объясняют это тем, что возник дефицит мощности подачи электроэнергии в размере 30% потребления.

Накануне ночью российская армия атаковала очередной энергообъект. В Офисе президента Украины объяснили, что именно эта атака стала причиной дефицита электроэнергии, графики отключения электричества оказались нарушенными, так как нужно было срочно сократить энергопотребление.

Напомним, в ночь на 27 октября Россия атаковала дронами Киевскую область. В одной из громад региона зафиксировано несколько "прилетов" по объекту инфраструктуры. Системы ПВО сбили беспилотники, говорят в ОВА. По предварительной информации, пострадавших нет.