Новая атака РФ на Украину: в ОП рассказали, какие области больше всего пострадали (видео)

По словам Кирилла Тимошенко из-за новых обстрелов возник серьезный дефицит, поэтому отключения могут быть более 4 часов

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Из-за атаки ВС РФ на объект критической инфраструктуры в Киевской области в четверг, 27 октября, в столице на маршруты не вышли троллейбусы. Кроме того, в центральных регионах Украины людям на неопределенное время экстренно отключили свет, сообщил замруководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в эфире национального телемарафона.

"Ночью было попадание в крупный объект энергетической инфраструктуры в одной из областей. Из-за этого у нас есть большой дефицит в центральном регионе", — сказал Тимошенко.

По его словам, экстренные отключения электроэнергии на длительное время уже ввели в Киеве и области, также в Черниговской, Житомирской и Черкасской областях. Пока невозможно точно спрогнозировать, жители каких населенных пунктов точно останутся без электричества на больше чем 4 часа.

Тимошенко добавил, что атака российских военных на объекты энергетической инфраструктуры нарушили планы профильного министерства сообщить украинцам понятные графики отключения электричества, чтоб они совпадали с реальными отключениями.

Замруководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко также рассказал о ситуации в Киеве после атаки ВС РФ. В столице метро продолжит свою работу. Но из-за экономии электроэнергии на маршруты 27 октября не вышли троллейбусы.

Тимошенко подчеркнул, что в этот четверг возможны экстренные отключения электричества и в других областях Украины.

Кроме того, как сообщают украинцы, в одном из городов недалеко от Киева время экстренного отключения света составит как минимум 5 часов.

Напомним, в ночь на 27 октября Россия атаковала дронами Киевскую область. В одной из громад региона зафиксировано несколько "прилетов" по объекту инфраструктуры. Системы ПВО сбили беспилотники, говорят в ОВА. По предварительной информации, пострадавших нет.

Фокус также писал о том, что была названа сумма ущерба инфраструктуре Украины от войны с РФ. Военные РФ нанесли наибольший урон жилому фонду страны — около 40% зданий разрушено. Украинский бизнес потерял активов на сумму около 10 млрд долларов, цифра каждый день растет.