Почти на $130 млрд: названа сумма ущерба инфраструктуре Украины от войны с РФ

Военные РФ нанесли наибольший урон жилому фонду страны — около 40% зданий разрушено. Украинский бизнес потерял активов на сумму около 10 млрд долларов, цифра каждый день растет.

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Сумма ущерба от полномасштабного военного вторжения России в Украину достигла к сентябрю более $127 миллиардов. Об этом говорится в отчете Киевской школы экономики (KSE), которій опубликован 21 октября.

Наибольший ущерб нанесен жилищной инфраструктуре — 39,7% или на $50,5 миллиардов. Сумма выросла на $11,2 млрд по сравнению с началом июня. Оккупанты повредили и разрушили 135,8 тыс. частных и многоквартирных домов.

Общая площадь поврежденных или разрушенных объектов — 74,1 миллиона кв. метров или 7,3% жилого фонда Украины.

Второе место по объему разрушений занимает инфраструктура — 27,7% или $35,3 миллиарда. Из-за боевых действий были разрушены дороги на сумму $26,6 миллиардов, еще $4,3 миллиарда составили убытки от разрушений железных дорог.

"Разрушениям подверглись 25,0 тыс. км дорог и 315 мостов и мостовых переходов государственного, местного или коммунального значения", — отметили авторы отчета.

Сколько потерял бизнес от войны с Россией?

Украинский бизнес из-за войны потерял активов на сумму 9,9 млрд долл, цифра продолжает расти. Это третья по величине статья убытков инфраструктуры. Больше всего от войны пострадала металлургия.

По данным KSE, не менее 412 предприятий было повреждено или разрушено. Из указанного количества 64 — крупные и средние предприятия. Полная информация о состоянии украинских предприятий на временно оккупированных территориях отсутствует, отметили в школе.

Российские войска нанесли сильный ущерб образовательным учреждениям — сума оценивается в 6,95 миллиардов долларов. Не менее 810 объектов образовательной инфраструктуры разрушено, больше всего — в Донецкой, Харьковской, Луганской и Киевской областях.

С февраля по сентябрь ВС РФ повредили, разрушили или захватили не менее 616 админзданий, 978 медучреждений, 1270 школ, 786 детсадов, 775 объектов культуры, 80 религиозных сооружений, 149 учреждений туризма и 153 спортивных объекта.

Напомним, что по данным Еврокомиссии на конец сентября, для восстановления социального, производственного и инфраструктурного секторов Украины нужно 349 миллиардов долларов. Такая цифра превышает в 1,5 раза ВВП Украины в прошлом году.

В начале сентября министр юстиции Украины Денис Малюська заявлял о требовании от России репараций на сумму 300 млрд долларов — эквивалент замороженных активов Банка РФ в странах G7.

Офис президента в мае подсчитал, что совокупные экономические убытки Украины от войны составили около 1 триллиона долларов.