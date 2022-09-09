Прямой ущерб от разрушений в Украине уже достиг 349 миллиардов долларов

В следующие 36 месяцев нашей стране понадобится около 105 млрд долларов на неотложные потребности.

При нынешнем уровне разрушений на восстановление инфраструктуры Украине нужно будет 349 миллиардов долларов. Сумма может увеличиться, так как вооруженная агрессия России против Украины все еще продолжается. Об этом сказано в докладе на сайте Еврокомиссии.

"Потребности в восстановлении и реконструкции в социальном, производственном и инфраструктурном секторах составляют 349 миллиардов долларов (349 миллиардов евро), что более чем в 1,5 раза превышает ВВП Украины в 2021 году", — говорится в сообщении.

При этом, согласно всесторонней оценке (RDNA), в следующие 36 месяцев нашей стране понадобится около 105 млрд долларов на неотложные потребности, а именно:

восстановление систем и инфраструктуры образования и здравоохранения;

подготовка к зиме;

поддержка сельского хозяйства;

ремонт жизненно важных транспортных путей.

В Украине уже занимаются изучением конкретных потребностей каждого региона накануне зимы. Также правительство разрабатывает индивидуальный планы восстановления и реконструкции для различных отраслей. Так, по словам премьер-министра Украина Дениса Шмыгаля, на деоккупированных украинских территориях уже стартовали реконструкционные работы.

"Оценка разрушений и выявление потребностей создает прочную основу Плана реконструкции и является предпосылкой эффективного финансирования. Ведь только для первого этапа, быстрого восстановления, необходимо 17 млрд долларов, из которых Украине уже в этом году нужно 3,4 млрд долларов", – добавил Денис Шмыгаль.

Украина потребует 300 млрд долларов репараций от России

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, принятия резолюции с такой суммой Украина будет добиваться на Генеральной ассамблее ООН. Он отметил, что сумма в 300 млрд долларов — эквивалент замороженных активов Банка России в странах G7. В то же время реальные потери Украины намного больше.

Поэтому наша страна хочет получить доступ к замороженным российским деньгам, а также к зарубежным активам госпредприятий РФ и конфискованной собственности российских олигархов.

Напомним, что за полгода полномасштабной войны российские войска частично или полностью разрушили 113 спортивных объектов на территории Украины. Нанесенный оккупантами ущерб уже превысил $160 млн.

Также Фокус писал, что утром 9 сентября российская авиация нанесла удар по больнице в Сумской области. В результате вражеской атаки пострадали семь человек.