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Российская авиация атаковала больницу на Сумщине, есть пострадавшие (фото)

Авиаудар больница Сумщина оккупанты обстрел атака
Авиация РФ нанесла авиаудар по больнице в Сумской области

Оккупанты атаковали медучреждение в момент, когда там находились люди. В результате авиаудара, по данным местных властей, пострадали как минимум 7 человек.

В пятницу утром, 9 сентября, российская авиация нанесла удар по больнице Сумской области. Эту информацию в своем Telegram-канале обнародовал руководитель областной военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, ВКС РФ осуществили авиационный удар по медицинскому учреждению, которое находится в Великописаревской громаде Сумской области.

Живицкий отметил, что оккупационные войска атаковали больницу около 9:00 по местному времени, не пересекая государственную границу, в момент, когда там находились люди.

"Помещения разрушены, есть пострадавшие среди людей. Детали позже", — добавил глава Сумской ОВА, комментируя авиаудар по больнице в Великописаревской громаде.

Авиаудар больница Сумщина оккупанты обстрел атака
Авиация РФ нанесла авиаудар по больнице в Сумской области
Авиаудар больница Сумщина оккупанты обстрел атака
Авиация РФ нанесла авиаудар по больнице в Сумской области
Авиаудар больница Сумщина оккупанты обстрел атака
Авиация РФ нанесла авиаудар по больнице в Сумской области
Авиаудар больница Сумщина оккупанты обстрел атака
Авиация РФ нанесла авиаудар по больнице в Сумской области
Авиаудар больница Сумщина оккупанты обстрел атака
Авиаудар больница Сумщина оккупанты обстрел атака
Авиаудар больница Сумщина оккупанты обстрел атака
Авиаудар больница Сумщина оккупанты обстрел атака

Глава Великописаревской громады Людмила Бирюкова в комментарии "Суспільному" сообщила, что в результате авиаудара ВКС РФ пострадали семь человек. По ее словам, после атаки гражданам оказали медицинскую помощь.

Несколькими часами ранее Дмитрий Живицкий сообщал, что в Краснопольской и Великописаревской громадах неспокойная обстановка. Руководитель ОВА призывал мирных граждан находиться в укрытиях и дожидаться официальной информации от властей.

Кроме этого, как рассказывал Живицкий, ночью 9 сентября ВС РФ из минометов обстреливали Шалыгинскую территориальную громаду. Жертв и пострадавших, к счастью, в результате атаки оккупантов нет.

Сумщина обстрелы Сумская область оккупанты атака удар минометы Живицкий
ВС РФ из минометов обстреливали Шалыгинскую громаду Сумской области

Напомним, в ночь с 8 на 9 сентября российские войска из тяжелого вооружения обстреляли прифронтовой Бахмут Донецкой области. В результате атаки, по последним данным, погибли 8 мирных жителей, и еще 17 граждан получили различные ранения. По данным ДонОВА, 20 частных и 6 многоэтажных домов были повреждены после обстрела Бахмута.

Также сообщалось, что 8 сентября российская армия из реактивной артиллерии обстреляла жилые кварталы Харькова — под огонь попали Индустриальный и Немышлянский районы. Двое человек погибли в результате атаки из РСЗО и еще пятеро граждан получили ранения.