Российская авиация атаковала больницу на Сумщине, есть пострадавшие (фото)

Оккупанты атаковали медучреждение в момент, когда там находились люди. В результате авиаудара, по данным местных властей, пострадали как минимум 7 человек.

В пятницу утром, 9 сентября, российская авиация нанесла удар по больнице Сумской области. Эту информацию в своем Telegram-канале обнародовал руководитель областной военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, ВКС РФ осуществили авиационный удар по медицинскому учреждению, которое находится в Великописаревской громаде Сумской области.

Живицкий отметил, что оккупационные войска атаковали больницу около 9:00 по местному времени, не пересекая государственную границу, в момент, когда там находились люди.

"Помещения разрушены, есть пострадавшие среди людей. Детали позже", — добавил глава Сумской ОВА, комментируя авиаудар по больнице в Великописаревской громаде.

[ + – ] Авиация РФ нанесла авиаудар по больнице в Сумской области [ + – ] Авиация РФ нанесла авиаудар по больнице в Сумской области [ + – ] Авиация РФ нанесла авиаудар по больнице в Сумской области [ + – ] Авиация РФ нанесла авиаудар по больнице в Сумской области

Глава Великописаревской громады Людмила Бирюкова в комментарии "Суспільному" сообщила, что в результате авиаудара ВКС РФ пострадали семь человек. По ее словам, после атаки гражданам оказали медицинскую помощь.

Несколькими часами ранее Дмитрий Живицкий сообщал, что в Краснопольской и Великописаревской громадах неспокойная обстановка. Руководитель ОВА призывал мирных граждан находиться в укрытиях и дожидаться официальной информации от властей.

Кроме этого, как рассказывал Живицкий, ночью 9 сентября ВС РФ из минометов обстреливали Шалыгинскую территориальную громаду. Жертв и пострадавших, к счастью, в результате атаки оккупантов нет.

[ + – ] ВС РФ из минометов обстреливали Шалыгинскую громаду Сумской области

Напомним, в ночь с 8 на 9 сентября российские войска из тяжелого вооружения обстреляли прифронтовой Бахмут Донецкой области. В результате атаки, по последним данным, погибли 8 мирных жителей, и еще 17 граждан получили различные ранения. По данным ДонОВА, 20 частных и 6 многоэтажных домов были повреждены после обстрела Бахмута.

Также сообщалось, что 8 сентября российская армия из реактивной артиллерии обстреляла жилые кварталы Харькова — под огонь попали Индустриальный и Немышлянский районы. Двое человек погибли в результате атаки из РСЗО и еще пятеро граждан получили ранения.