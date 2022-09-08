ВС РФ из реактивной артиллерии обстреляли Харьков, есть погибшие и раненые (фото)

Один из снарядов РСЗО, по словам мэра Игоря Терехова, прилетел в административное здание, а жертвами атаки стали как минимум два человека.

В четверг утром, 8 сентября, ВС РФ осуществили массированный обстрел Харькова из реактивных систем залпового огня. Эту информацию в своем Telegram-канале обнародовал мэр областного центра Игорь Терехов.

По его словам, российские войска вели прицельный огонь из РСЗО по Немышлянскому и Индустриальному районах Харькова.

"Обстрел Немышлянского района. Предварительно из РСЗО. О пострадавших и разрушениях информация уточняется", — написал Терехов в Telegram-канале.

Через 20 минут мэр Харькова уточнил, что ВС РФ также обстреляли из реактивной артиллерии Индустриальный район, а в результате атаки пострадало административное здание. Позже Игорь Терехов сообщил, что жертвами утреннего обстрела из РСЗО стали как минимум двое человек.

"Последствия обстрела Индустриального района. Пятеро раненых. Двое погибших", — подписал мэр Харькова фотографии с места происшествия.

[ + – ] Два человека погибли в результате обстрела Харькова из РСЗО

Информацию об обстреле двух районов Харькова также подтвердил руководитель областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов. По его словам, на месте ударов продолжают работать медики и спасатели.

[ + – ] Два человека погибли в результате обстрела Харькова из реактивной артиллерии

Руководитель Следственного управления Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что один из реактивных снарядов попал в землю, а другой — в административное здание.

[ + – ] Два человека погибли в результате обстрела Харькова из РСЗО

Напомним, в ночь с 7 на 8 сентября ВС РФ осуществили ракетный удар по Харькову, в результате чего в одном из районов города горели несколько автомобилей и здание. Российские Telegram-каналы после обстрела сообщили, что выпущенная оккупантами ракета не долетела до места назначения и упала на территории Белгородской области.

Также сообщалось, что 6 сентября ВС РФ обстреляли Харьков, а одна из ракет оккупантов частично разрушила многоквартирный жилой дом.