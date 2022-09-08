В Белгороде взорвалась ракета, запущенная по Украине, – Telegram-каналы (видео)

По данным местных пабликов, взорвалась подстанция рядом с военкоматом. Инцидент произошел в то время, когда войска РФ обстреливали Харьков.

В российском Белгороде в ночь на 8 сентября произошел взрыв подстанции рядом с военкоматом на улице Князя Трубецкого. Высказывается версия, что в подстанцию попала ракета, запущенная в сторону Украины.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

В результате около десяти улиц областного центра и несколько белгородских поселков остались без электричества. Отмечаются также сложности с водоснабжением, а местные соцсети сообщают о пробках на дорогах.

Инцидент произошел именно в то время, когда российские войска проводили очередные ракетные обстрелы территории Харькова. Перебои с электроснабжением возникли примерно в час ночи.

[ + – ] Скриншот поста, предупреждающего о сложностях с подачей электричества в Белгороде.

На опубликованном видео видна небольшая вспышка, возможно, от запуска снаряда. По прошествии некоторого времени после первого взрыва, произошел еще один, от которого на небе было видно зарево. Сообщается о масштабном возгорании на подстанции. Подача электропитания в городе не возобновилась и спустя несколько часов спустя.

[ + – ] Скриншот публикации о взрыве в Белгороде.

Официальных подтверждений этой информации нет.

Обстрелы Харькова

Российские войска начали вести ракетный огонь по территории Харькова примерно в полночь. По данным мэра Игоря Терехова, в месте попадания ракеты в Салтовском районе возник пожар.

По предварительным данным, ракета попала по объекту критически важной городской инфраструктуры.

Помимо ударов по Салтовскому району, был зафиксирован "прилет" в Холодногорском, где удар пришелся по территории местного предприятия.

Напомним, что ВСУ ликвидировали два российских Су-25 и вертолеты Ка-52, и Ми-24. Более того, украинская авиация сбила пять российских БПЛА.

Ранее Фокус сообщал, что во время контрнаступления в Харьковской области ВСУ продвинулись на 20 км, по меньшей мере. Украинские войска, как считают военные исследователи, воспользовалась тем, что ВС РФ перебрасывали основные силы к Херсону в ожидании другого наступления украинских войск.