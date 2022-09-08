У Бєлгороді вибухнула ракета, запущена по Україні, – Telegram-канали (відео)

За даними місцевих пабліків, вибухнула підстанція поряд із військкоматом. Інцидент стався у той час, коли війська РФ обстрілювали Харків.

У російському Бєлгороді в ніч проти 8 вересня стався вибух підстанції поряд із військкоматом на вулиці Князя Трубецького. Висловлюється версія, в підстанцію потрапила ракета, запущена у бік України.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Унаслідок майже десять вулиць обласного центру та кілька бєлгородських селищ залишилися без електрики. Наголошуються також складнощі з водопостачанням, а місцеві соцмережі повідомляють про затори на дорогах.

Інцидент стався саме тоді, коли російські війська проводили чергові ракетні обстріли території Харкова. Перебої з електропостачанням виникли приблизно о першій годині ночі.

[ + – ] Скріншот допису, який застерігає про складнощі з подачею електрики в Бєлгороді

На опублікованому відео видно невеликий спалах, можливо від запуску снаряда. Через деякий час після першого вибуху стався ще один, від якого на небі було видно зарево. Повідомляється про масштабний спалах на підстанції. Подавання електроживлення в місті не відновилося і через кілька годин.

[ + – ] Скріншот публікації про вибух у Бєлгороді

Офіційних підтверджень цієї інформації немає.

Обстріли Харкова

Російські війська почали вести ракетний вогонь по території Харкова приблизно опівночі. За даними мера Ігоря Терехова, у місці влучення ракети в Салтівському районі виникла пожежа.

За попередніми даними, ракета влучила в об'єкт критично важливої міської інфраструктури.

Крім ударів по Салтівському району, було зафіксовано "приліт" у Холодногірському, де удар припав по території місцевого підприємства.

Нагадаємо, що ЗСУ ліквідували два російські Су-25 і вертольоти Ка-52, і Мі-24. До того ж, українська авіація збила п'ять російських БПЛА.

Раніше Фокус повідомляв, що під час контрнаступу в Харківській області ЗСУ просунулися на 20 км щонайменше. Українські війська, як вважають військові дослідники, скористалися тим, що ЗС РФ перекидали основні сили до Херсона в очікуванні іншого наступу українських військ.