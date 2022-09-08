ЗСУ знищили два російські літаки Су-25, гелікоптери Ка-52 і Мі-24, — Генштаб

Українська авіація також збила п'ять російських БПЛА. ЗС РФ зазнали суттєвих втрат на території аграрного підприємства "Україна" у с. Солодководне Запорізької області. Ліквідовано особовий склад і військова техніка.

Генштаб Збройних сил України представив оперативне зведення за ситуацією на фронті до початку 197-го дня героїчного протистояння Українського народу масштабному російському вторгненню. Про це повідомляється на сторінці Генштабу у Facebook.

Знищено ворожу авіацію

Авіація Сил оборони України, яка підтримує наземні підрозділи, завдала понад 30 ударів по опорних пунктах, живій силі та техніці російських військ. Українські ППО, загалом, знищили два літаки Су-25, два вертольоти (Ка-52 та Мі-24) та п'ять безпілотників.

Ракетні війська разом з артилерією ЗСУ продовжують руйнувати системи управління та логістики противника. За таких умов вогневому впливу піддається жива сила та техніка противника. За поточну добу знищено командний пункт, склад паливно-мастильних матеріалів, місця скупчення російських військових, озброєнь та військової техніки.

[ + – ] Авіація ЗСУ підтримує наземні підрозділи

Втрати супротивника

Вогневого впливу, зокрема, зазнали місця скупчення особового складу та військової техніки ЗС РФ, які перебували на території аграрного підприємства "Україна" у с. Солодководне Запорізької області. Передбачається, що втрати російських військ суттєві, скільки саме, уточнюється.

Підрозділи ЗСУ утримують свої позиції. Наші воїни успішно відбили вилазки противника в районах Костянтинівки, Дібрівного, Григорівки, Зайцевого, Майорська, Миколаївки Другої, Первомайського та Кам'янки.

Дії супротивника

Зусилля ж противника переважно спрямовані на встановлення повного контролю над Донецькою областю, утримання частково окупованих територій Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках зберігається загроза ракетних та авіаударів із Білорусі.

Минулої доби здійснили 10 ракетних і 22 авіаудари російських військ по території України. Постраждала інфраструктура у районі таких населених пунктів:

Харків;

Слов'янськ;

Сіверськ;

Соледар;

Краматорськ;

Циркуни;

Великі Проходи;

Івано-Дар'ївка;

Зайцеве;

Бахмут;

Бахмутське;

Богоявлення;

Костянтинівка;

Времівка;

Велика Новосілка;

Пречистівка;

Дорожнянка;

Трудове;

Червоне;

Високопілля;

Тернові Поди;

Лозове;

Ольгівське;

Білогірка;

Костромка;

Червоний Яр;

Сухий Ставок;

Безіменна;

Андріївка;

Біла Криниця.

Противник продовжує обстрілювати населені пункти за допомогою мінометів, ствольної та реактивної артилерії у таких напрямках:

Сіверський;

Харківський;

Слов'янський;

Краматорський;

Бахмутський;

Авдіївський;

Новопавлівський;

Запорізький

Південнобузький.

Нагадаємо, що, за даними ОК "Південь", протягом доби на півдні України було ліквідовано понад 100 військовослужбовців з окупаційних військ, системи "Гради" та С-400. Загалом було виконано понад 370 вогневих завдань.

Раніше Фокус повідомляв, що для масштабного українського бліцкригу на Херсонщині не вистачає артилерії та бронетехніки, тому потрібен умілий підхід. ЗСУ намагаються мінімізувати свої втрати.