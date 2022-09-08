ЗСУ за добу на півдні України знищили понад 100 окупатів, "Гради" та С-400, — командування

Артилерійсько-ракетні підрозділи України загалом виконали понад 370 вогневих завдань, завдаючи ударів по стратегічних об'єктах ЗС РФ.

Протягом минулої доби підрозділи Збройних сил України на півдні країни знищили понад 100 російських військовослужбовців, реактивні системи залпового вогню "Град" і зенітно-ракетні комплекси С-400. Про це йдеться у зведенні Оперативного командування "Південь".

За даними відомства, ситуація на півдні України залишається динамічною, але повністю контролюється Силами оборони.

Минулого дня окупаційна армія шість разів задіяла авіацію для завдання ударів по позиціях ЗСУ. Зі ствольної артилерії, як зазначають в Оперативному командуванні, ЗС РФ обстрілювали Марганецьку територіальну громаду. Прильоти снарядів зафіксовані на території промислового підприємства, але жертв і постраждалих, на щастя, немає.

Українська авіація, зі свого боку, здійснила 13 авіаударів із логістичних і стратегічних об'єктів російської армії. Минулої доби артилерійсько-ракетні підрозділи ЗСУ виконали понад 370 вогневих завдань, знищивши:

108 російських військовослужбовців;

5 танків;

3 РСЗВ БМ-21 "Град";

15 одиниць автомобільної броньованої техніки;

10 гаубиць та гармат великого калібру;

міномет калібру 120 мм;

2 пускові установки ЗРК С-400;

радіолокатор наведення С-300;

2 ворожі склади з боєприпасами.

Оперативне командування попереджає, що в акваторії Чорного моря корабельне угруповання Росії налічує понад десяток кораблів і катерів. На бойовому чергуванні перебувають два ракетоносії, на озброєнні яких — 16 крилатих ракет типу "Калібр".

[ + – ] ЗСУ за добу на півдні України знищили понад 100 окупантів

Нагадаємо, 7 вересня в окупованому Мелітополі було знищено штаб партії "Единая Россия", в якому здійснювалася підготовка до проведення незаконного референдуму щодо приєднання частини Запорізької області до РФ.

Також американський телеканал CNN повідомляв, що підрозділи ЗСУ до кінця року можуть звільнити більшу частину захопленої Херсонської області.