Артиллерийско-ракетные подразделения Украины в целом выполнили более 370 огневых задач, нанося удары по стратегическим объектам ВС РФ.

В течение минувших суток подразделени Вооруженных сил Украины на юге страны уничтожили более 100 российских военнослужащих, реактивные системы залпового огня "Град" и зенитно-ракетные комплексы С-400. Об этом говорится в сводке Оперативного командования "Юг".

По данным ведомства, обстановка на юге Украины остается динамичной, но полностью контролируется Силами обороны.

За минувший день оккупационная армия шесть раз задействовала авиацию для нанесения ударов по позициям ВСУ. Из ствольной артиллерии, как отмечают в Оперативном командовании, ВС РФ обстреливали Марганецкую территориальную громаду. Прилеты снарядов зафиксированы на территории промышленного предприятия, но жертв и пострадавших, к счастью, нет.

Украинская авиация, в свою очередь, осуществила 13 авиаударов по логистических и стратегических объектах российской армии. За минувшие сутки артиллерийско-ракетные подразделения ВСУ выполнили более 370 огневых задач, уничтожив:

108 российских военнослужащих;

5 танков;

3 РСЗО БМ-21 "Град";

15 единиц автомобильной бронированной техники;

10 гаубиц и пушек большого калибра;

миномет калибра 120 мм;

2 пусковые установки ЗРК С-400;

радиолокатор наведения С-300;

2 вражеских склада с боеприпасами.

Оперативное командование предупреждает, что в акватории Черного моря корабельная группировка России насчитывает более десятка кораблей и катеров. На боевом дежурстве находятся два ракетоносителя, на вооружении которых — 16 крылатых ракет типа "Калибр".

[ + – ] ВСУ за сутки на юге Украины уничтожили более 100 оккупантов

Напомним, 7 сентября в оккупированном Мелитополе был уничтожен штаб партии "Единая Россия", в котором осуществлялась подготовка к проведению незаконного референдума о присоединении части Запорожской области к РФ.

Также американский телеканал CNN сообщал, что подразделения ВСУ до конца года могут освободить большую часть захваченной Херсонской области.