ВСУ освободят большую часть Херсонской области до конца года, – СМИ

Линия контрнаступления украинских военных на юге, по оценкам американских военных чиновников, развернулась почти на 160 километров. Украинские войска стремятся захватить территории к северу и западу от Днепра.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены вернуть большую часть оккупированной Херсонской области до конца 2022 года. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на военных чиновников из США и Украины.

Один из высокопоставленных американских чиновников сказал, что США видят определенные успехи ВСУ в атаках на линии снабжения ВС РФ и их намерения отрезать российские части к западу от Днепра.

"Украинские военные продолжают двигаться вперед в Херсонской области, там идут наступательные операции. Нам известно, что они отвоевали несколько деревень", – заявил в общении с журналистами пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер.

По его словам, военная активность ВСУ наблюдается в районе Бахмута Донецкой области.

Представители украинской власти подчеркнули, что цель украинских войск — захват территории к северу и западу от Днепра. В этот регион входит не только Херсон, но и Новая Каховка, в 5 километрах от которой находится Каховская ГЭС.

Линия контрнаступления ВСУ на юге развернулась на более 160 километров. Российские оккупанты не могут сосредоточиться в одной точке, а на временно оккупированных территориях нападают на их ставленников-коллаборантов, отметили собеседники телеканала.

В США признали вполне достижимой целью возврат Херсона до конца 2022 года. Для этого ВСУ должны сохранять прогресс в своих текущих операциях.

Напомним, что 7 сентября украинские военные смогли уничтожить баржу с войсками РФ и техникой около Голой Пристани в Херсонской области. Потери оценивают в 30 человек личного состава и 2 БМП.

Бывший солдат армии Великобритании Марк Айерс, служащий в разведподразделении ВСУ, рассказывал о высокой интенсивности боев в Херсонской области. В первый день контрнаступления он сделал болек 2 тыс. выстрелов из пулемета.

Народный депутат Алексей Гончаренко в общении с Фокусом сказал, что после начала контрнаступления от российской оккупации освободили до десятка населенных пунктов.