"Метр за метром": боец иностранного легиона рассказал о наступлении на Херсон
По словам 48-летнего британца Марка Айерса, для масштабного украинского блицкрига недостаточно артиллерии и бронетехники, поэтому нужен умелый подход. При этом ВСУ стремятся минимизировать потери.
Марк Айерс, 48-летний бывший солдат вооруженных сил Великобритании служит в разведподразделении ВСУ и участвствует в контрнаступлении в Херсонской области. В его команде — еще три иностранных военнослужащих. Об этом сообщает CNN.
Айерс рассказал, что бои идут достаточно интенсивные, в первый день контрнаступления он сделал больше больше 2 тысяч выстрелов из своего пулемета производства советских времен.
"Мы тяжело сражались и взяли российские позиции, которые и должны были взять", — пояснил он в интервью журналистам.
В дальнейшем Айерс получил серьезное осколочное ранение левой ноги. Находясь в одесском госпитале, он рассказал, что украинские войска медленно, но все же продвигаются.
Нет ресурсов для масштабного блицкрига
"Быстро не будет, это тяжело, медленно, метр за метром, позиция за позицией, потому что у нас нет ресурсов для масштабного блицкрига со множеством артиллерии и бронетехники. Поэтому нужно делать все с умом, при этом стараться, чтобы потерь было как можно меньше", — пояснил он.
Пока украинские войска отвоевали только небольшую группу населенных пунктов в Херсонской области, что, по оценкам британской разведки, было достигнуто за счет "тактического сюрприза".
Житель штата Канзас 34-летний Майкл Зафер Ронин говорит, что настрой украинских военнослужащих все еще остается на достаточно высоком уровне, в то время как россияне выглядят "несколько непрофессиональными и неорганизованными".
Бойцы Иностранного легиона ВСУ попали на войну как добровольцы, а затем подписали трехлетние контракты с украинской армией.
По словам Айерса, он решил присоединиться к ВСУ потому, что был вдохновлен духом украинского народа.
"Это был выбор между правильным и неправильным. Произошло неспровоцированное нападение на суверенную страну", — объяснил Айерс, добавив, что по отношению к российским солдатам у него нет какого бы то ни было сочувствия.
Хирургически точные удары
По словам военного, ограниченные поставки американских и натовских вооружений, таких как HIMARS, гаубицы, ПТРК "Джавелин", оказались полезными в боях, однако все это несравнимо с огневой мощью противника.
"Они беспрерывно бьют по нам артиллерией, поэтому настолько сложно. Артеллерия, бронетехника — в этом их преимущество перед нами. Наши же удары более хирургически точные, но ограничены в количественном отношении", — пояснил военнослужащий.
"Дома — обычный старикашка, снимающий комнату"
В одном из недавних отчетов Института изучения войны, со ссылкой на заявления украинских военных, отмечалось, что проводится не захват больших территорий, а преднамеренно методическая операция, чтобы нанести урон логистике и имеющимся запасам российским войскам.
"Дома я никто, обычный старикашка, снимающий комнату, — пояснил Айерс. — Тогда как здесь я солдат, делаю что-то хорошее, воюю".
Оба раненных иностранных военных планируют вернуться на поле боя, а не лететь домой.
"Как только заживут раны, вероятно, через 3-4 недели, я вернусь", — пояснил Зафер Ронин. Айерс тоже хочет вернуться, "потому что он солдат".
Напомним, что в ходе контрнаступления ВСУ в Херсонской области были уничтожены 83 российских военных, а также техника: 11 гаубиц, 5 танков, 3 пушки "Гиацинт-Б", 3 бронеавтомобиля и столько же взорванных складов с боеприпасами.
Ранее Фокус сообщал, что, по оценкам бывшего помощника Маргарет Тэтчер, Россия не сможет победить в войне, потому что НАТО сейчас сильно как никогда.