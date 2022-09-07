"Метр за метром": боец иностранного легиона рассказал о наступлении на Херсон

По словам 48-летнего британца Марка Айерса, для масштабного украинского блицкрига недостаточно артиллерии и бронетехники, поэтому нужен умелый подход. При этом ВСУ стремятся минимизировать потери.

Марк Айерс, 48-летний бывший солдат вооруженных сил Великобритании служит в разведподразделении ВСУ и участвствует в контрнаступлении в Херсонской области. В его команде — еще три иностранных военнослужащих. Об этом сообщает CNN.

Айерс рассказал, что бои идут достаточно интенсивные, в первый день контрнаступления он сделал больше больше 2 тысяч выстрелов из своего пулемета производства советских времен.

"Мы тяжело сражались и взяли российские позиции, которые и должны были взять", — пояснил он в интервью журналистам.

В дальнейшем Айерс получил серьезное осколочное ранение левой ноги. Находясь в одесском госпитале, он рассказал, что украинские войска медленно, но все же продвигаются.

[ + – ] 48-летний Марк Айерс

Нет ресурсов для масштабного блицкрига

"Быстро не будет, это тяжело, медленно, метр за метром, позиция за позицией, потому что у нас нет ресурсов для масштабного блицкрига со множеством артиллерии и бронетехники. Поэтому нужно делать все с умом, при этом стараться, чтобы потерь было как можно меньше", — пояснил он.

Пока украинские войска отвоевали только небольшую группу населенных пунктов в Херсонской области, что, по оценкам британской разведки, было достигнуто за счет "тактического сюрприза".

Житель штата Канзас 34-летний Майкл Зафер Ронин говорит, что настрой украинских военнослужащих все еще остается на достаточно высоком уровне, в то время как россияне выглядят "несколько непрофессиональными и неорганизованными".

[ + – ] Житель Канзаса 34-летний Майкл Зафер Ронин.

Бойцы Иностранного легиона ВСУ попали на войну как добровольцы, а затем подписали трехлетние контракты с украинской армией.

По словам Айерса, он решил присоединиться к ВСУ потому, что был вдохновлен духом украинского народа.

"Это был выбор между правильным и неправильным. Произошло неспровоцированное нападение на суверенную страну", — объяснил Айерс, добавив, что по отношению к российским солдатам у него нет какого бы то ни было сочувствия.

Хирургически точные удары

По словам военного, ограниченные поставки американских и натовских вооружений, таких как HIMARS, гаубицы, ПТРК "Джавелин", оказались полезными в боях, однако все это несравнимо с огневой мощью противника.

"Они беспрерывно бьют по нам артиллерией, поэтому настолько сложно. Артеллерия, бронетехника — в этом их преимущество перед нами. Наши же удары более хирургически точные, но ограничены в количественном отношении", — пояснил военнослужащий.

"Дома — обычный старикашка, снимающий комнату"

В одном из недавних отчетов Института изучения войны, со ссылкой на заявления украинских военных, отмечалось, что проводится не захват больших территорий, а преднамеренно методическая операция, чтобы нанести урон логистике и имеющимся запасам российским войскам.

"Дома я никто, обычный старикашка, снимающий комнату, — пояснил Айерс. — Тогда как здесь я солдат, делаю что-то хорошее, воюю".

Оба раненных иностранных военных планируют вернуться на поле боя, а не лететь домой.

"Как только заживут раны, вероятно, через 3-4 недели, я вернусь", — пояснил Зафер Ронин. Айерс тоже хочет вернуться, "потому что он солдат".

Напомним, что в ходе контрнаступления ВСУ в Херсонской области были уничтожены 83 российских военных, а также техника: 11 гаубиц, 5 танков, 3 пушки "Гиацинт-Б", 3 бронеавтомобиля и столько же взорванных складов с боеприпасами.

Ранее Фокус сообщал, что, по оценкам бывшего помощника Маргарет Тэтчер, Россия не сможет победить в войне, потому что НАТО сейчас сильно как никогда.