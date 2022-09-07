"Метр за метром": боєць іноземного легіону розповів про наступ на Херсон

За словами 48-річного британця Марка Аєрса, для масштабного українського бліцкригу недостатньо артилерії та бронетехніки, тож потрібен умілий підхід. При цьому ЗСУ прагнуть мінімізувати втрати.

Марк Аєрс, 48-річний колишній солдат збройних сил Великобританії, служить у розвідпідрозділі ЗСУ та бере участь у контрнаступі в Херсонській області. У його команді ще три іноземні військовослужбовці. Про це повідомляє CNN.

Аєрс розповів, що бої йдуть досить інтенсивні, у перший день контрнаступу він зробив понад 2 тисячі вистрілів зі свого кулемета виробництва радянських часів.

"Ми важко боролися та взяли російські позиції, які й мали взяти", — пояснив він в інтерв'ю журналістам.

Надалі Аєрс отримав серйозне уламкове поранення лівої ноги. Перебуваючи в одеському шпиталі, він розповів, що українські війська повільно, але все ж таки просуваються.

[ + – ] 48-річний Марк Аєрс

Немає ресурсів для масштабного бліцкригу

"Швидко не буде, це важко, повільно, метр за метром, позиція за позицією, тому що в нас немає ресурсів для масштабного бліцкригу з безліччю артилерії та бронетехніки. Тому треба робити все з розумом, при цьому намагатися, щоби втрат було якнайменше", — пояснив він.

Поки що українські війська відвоювали лише невелику групу населених пунктів у Херсонській області, що, за оцінками британської розвідки, було досягнуто за рахунок "тактичного сюрпризу".

Житель штату Канзас 34-річний Майкл Зафер Ронін каже, що настрій українських військовослужбовців усе ще залишається на досить високому рівні, тоді як росіяни мають "дещо непрофесійний і неорганізований" вигляд.

[ + – ] Мешканець Канзасу 34-річний Майкл Зафер Ронін

Бійці Іноземного легіону ЗСУ потрапили на війну як добровольці, а згодом підписали трирічні контракти з українською армією.

За словами Аєрса, він вирішив приєднатися до ЗСУ тому, що був натхненний духом українського народу.

"Це був вибір між правильним і неправильним. Відбувся неспровокований напад на суверенну країну", — пояснив Аєрс, додавши, що стосовно російських солдатів у нього немає жодного співчуття.

Хірургічно точні удари

За словами військового, обмежені постачання американських і натовських озброєнь, таких як HIMARS, гаубиці, ПТРК "Джавелін", виявилися корисними в боях, проте все це незрівнянно з вогневою міццю противника.

"Вони безперервно б'ють по нас артилерією, тому настільки складно. Артелерія, бронетехніка — у цьому їхня перевага перед нами. Наші ж удари хірургічніші, але обмежені в кількісному відношенні", — пояснив військовослужбовець.

"Вдома — звичайний дідок, який знімає кімнату"

В одному з нещодавніх звітів Інституту вивчення війни з посиланням на заяви українських військових зазначалося, що проводиться не захоплення великих територій, а навмисно методична операція, щоб завдати шкоди логістиці та наявним запасам російських військ.

"Вдома я ніхто, звичайний дідок, який винаймає кімнату, — пояснив Аєрс. — Тоді як тут я солдат, роблю щось хороше, воюю".

Обидва поранені іноземні військові планують повернутися на поле бою, а не летіти додому.

"Щойно заживуть рани, ймовірно, через 3-4 тижні, я повернуся", — пояснив Зафер Ронін. Аєрс теж хоче повернутися, "бо він солдат".

Нагадаємо, що в ході контрнаступу ЗСУ в Херсонській області знищили 83 російські військові, а також техніку: 11 гаубиць, 5 танків, 3 гармати "Гіацинт-Б", 3 бронеавтомобілі та стільки ж підірваних складів із боєприпасами.

Раніше Фокус повідомляв, що, за оцінками колишньої помічниці Маргарет Тетчер, Росія не зможе перемогти у війні, тому що НАТО зараз потужне як ніколи.