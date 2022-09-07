ВСУ уничтожили баржу с российскими военными и техникой в Херсонской области, — ОК "Юг" (видео)

Как сообщает командование, россияне пытались наладить альтернативную переправу около Голой Пристани. Однако украинские военные нанесли удар по грузовому судну.

Вооруженные силы Украины уничтожили баржу с российскими военными и техникой на борту около Голой Пристани в Херсонской области. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Как уточняется, ВС РФ пытались наладить альтернативную переправу вместо разрушенных ВСУ автомобильных и железнодорожных мостов. Тем не менее, украинские военные не дали врагу такой возможности, нанеся удар по грузовому судну.

Подтвержденные потери оккупантов составляют 30 человек личного состава и две боевые машины пехоты.

Командование добавляет, что Каховский мост по-прежнему находится под огневым контролем украинских сил, поэтому у россиян не могут провести там ремонтные работы.

Вражеский вертолет К-52 пытался атаковать украинские позиции, однако также был сбит силами противовоздушной обороны.

Помимо этого, ВСУ смогли ликвидировать еще один склад ВС РФ с боеприпасами в Бериславском районе Херсонской области.

Напомним, сегодня ВСУ под Балаклеей сбили российский Су-25. Видео с моментом попадания в штурмовик ВС РФ в Чугуевском районе опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Как утром 7 сентября сообщил Генштаб, за прошедшие сутки ВСУ отбили наступление россиян в направлении 7 населенных пунктов.