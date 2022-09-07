ЗСУ знищили баржу з російськими військовими та технікою в Херсонській області, — ОК "Південь" (відео)

Як повідомляє командування, росіяни намагалися налагодити альтернативну переправу біля Голої Пристані. Проте українські військові завдали удару по вантажному судну.

Збройні сили України знищили баржу з російськими військовими та технікою на борту біля Голої Пристані у Херсонській області. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Як уточнюється, ЗС РФ намагалися налагодити альтернативну переправу замість зруйнованих ЗСУ автомобільних і залізничних мостів. Проте українські військові не дали ворогові такої можливості, завдавши удару по вантажному судну.

Підтверджені втрати окупантів становлять 30 осіб особового складу та дві бойові машини піхоти.

Командування додає, що Каховський міст, як і раніше, знаходиться під вогневим контролем українських сил, тому в росіян не можуть провести там ремонтні роботи.

Ворожий гелікоптер К-52 намагався атакувати українські позиції, проте також був збитий силами протиповітряної оборони.

Крім цього, ЗСУ змогли ліквідувати ще один склад ЗС РФ із боєприпасами у Бериславському районі Херсонської області.

Нагадаємо, сьогодні ЗСУ під Балаклією збили російський Су-25. Відео з моментом влучання у штурмовик ЗС РФ у Чугуївському районі опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Як вранці 7 вересня повідомив Генштаб, минулої доби ЗСУ відбили наступ росіян у напрямку 7 населених пунктів.