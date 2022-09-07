ЗСУ під Балаклією збили російський Су-25 (відео)

Відео з моментом влучання у штурмовик ЗС РФ у Чугуївському районі опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Збройні Сили України збили російський штурмовик Су-25 під Балаклією на Харківщині. Відповідне відео опублікував полковник ЗСУ Анатолій "Штірліц" Штефан.

За його словами, українські військові збили літак ЗС РФ поряд із селом Волохів Яр у Чугуївському районі на Харківщині.

Аналогічну інформацію розмістив у себе в соцмережах Центр стратегічних комунікацій (СтратКом ЗСУ).

Су-25 "Грач" — радянський штурмовик, призначений для підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі за прямої видимості цілі. Літак також використовують для знищення об'єктів із заданими координатами цілодобово у будь-яких метеоумовах.

За даними FlightGlobal, на кінець минулого року Повітряно-космічні сили РФ мали 192 літаки Су-25.

За даними ASN на 3 червня 2022 року російські війська втратили 6 "Грачів", два пілоти загинули.

Нагадаємо, 10 серпня боєць Нацгвардії під Запоріжжям "приземлив" ворожий Су-25. Український боєць зробив постріл із ПЗРК "Ігла" і успішно вразив ціль. Підбитий літак розбився на тимчасово окупованій території.

15 липня солдати ЗСУ спільно з бійцями ЦСО СБУ завдали удару по двох ворожих штурмовиках Су-25 на Запорізькому напрямку. В результаті один літак знищений, інший — підбитий.