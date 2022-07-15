Під Запоріжжям вразили два російські штурмовики Су-25, — СБУ

За інформацією правоохоронців, ворожі літаки намагалися атакувати українські позиції, проте по них завдали ударів із ПЗРК.

Військовослужбовці Збройних Сил України спільно з бійцями Центру спеціальних операцій Служби безпеки України завдали ударів по двох російських штурмових літаках Су-25 на Запорізькому напрямку. Одну з бойових машин знищено. Про це в п'ятницю, 15 липня, повідомила пресслужба СБУ у своєму Telegram-каналі.

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За словами представників спецслужб, удару по російських штурмовиках завдано кілька днів тому в районі населених пунктів Оріхів та Степове. Російські військові намагалися атакувати за допомогою двох Су-25 позиції українських бійців, проте ЗСУ разом із СБУ вразили цілі за допомогою переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК).

"Як наслідок: один Су-25 знищений, інший — уражений", — йдеться у повідомленні.

Видання "Українська правда" з посиланням на джерела повідомило, що збитий літак упав на непідконтрольну уряду територію України.

Су-25 — радянський штурмовик, броньований дозвуковий військовий літак. Він призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі за прямої видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами цілодобово за будь-яких погодних умов.

Вартість одного Су-25 становить приблизно 11 млн доларів.

У СБУ додали, що спецназівці відомства також знищили чотири БМП, один БТР та склад боєкомплекту.

Нагадаємо, в червні цього року російський військовий літак Су-25 розбився в Ростовській області, зіткнувшись із лінією електропередач. Внаслідок краху загинув льотчик, а політ виконувався без боєкомплекту.

5 червня стало відомо, що українські військові збили ворожий СУ-25 у Запорізькій області. Штурмовик збили в районі Орєхова, що за 60 км від Запоріжжя.