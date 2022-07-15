Под Запорожьем поразили два российских штурмовика Су-25, — СБУ

По информации правоохранителей, вражеские самолеты пытались атаковать украинские позиции, однако по ним были нанесены удары из ПЗРК.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины совместно с бойцами Центра специальных операций Службы безопасности Украины нанесли удары по двум российским штурмовым самолетам Су-25 на Запорожском направлении. Одна из боевых машин была уничтожена. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщила пресс-служба СБУ в своем Telegram-канале.

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По словам представителей спецслужб, удар по российским штурмовикам был нанесен несколько дней назад в районе населенных пунктов Орехов и Степное. Российские военные пытались атаковать при помощи двух Су-25 позиции украинских бойцов, однако ВСУ вместе с СБУ поразили цели при помощи переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК).

"Как следствие: один Су-25 уничтожен, другой – поражен", — говорится в сообщении.

Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщило, что сбитый самолет упал на неподконтрольную правительству территорию Украины.

Су-25 — советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолет. Он предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно при любых погодных условиях.

Стоимость одного Су-25 составляет приблизительно 11 млн долларов.

В СБУ добавили, что спецназовцы ведомства также уничтожили четыре БМП, один БТР и состав боекомплекта.

Напомним, в июне этого года российский военный самолет Су-25 разбился в Ростовской области, столкнувшись с линией электропередач. В результате крушения погиб летчик, а полет выполнялся без боекомплекта.

5 июня стало известно, что украинские военные сбили вражеский СУ-25 в Запорожской области. Штурмовик сбили в районе Орехова, что в 60 км от Запорожья.