Украинские военные сбили вражеский Су-25 под Запорожьем (видео)

Самолет сбили в районе Орехова, что в 60 км от областного центра.

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Украинские военные сбили российский штурмовик Су-25 над Ореховом, что в Запорожской области. Об этом сообщает "Запорожье Инфо" в Телеграме.

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Бойцы сняли на видео, как российский самолет падает. Указывается, что сбили штурмовик в небе над Ореховом, что всего в 60 км от Запорожья. Видеоролик сопровождается эмоциональными комментариями автора.

"Въ**али сушку, с*ка. Красавчики!" — говорит автор ролика.

[ + – ] Украинские военные сбили российский Су-25

Отметим, что по данным Генштаба, с момента полномасштабного вторжения войска РФ потеряли 210 самолетов и 175 вертолетов.

Напомним, 2 июня в РФ похоронили генерал-майора Боташева. Его штурмовик Су-25 сбили над Донбассом.

30 мая украинские военные сбили российский вертолет Ми-35 редкой командирской модификации.