Українські військові збили ворожий Су-25 під Запоріжжям (відео)

Літак збили в районі Оріхова, що за 60 км від обласного центру.

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Українські військові збили російський штурмовик Су-25 над Оріховим, що в Запорізькій області. Про це повідомляє "Запоріжжя Інфо" в Телеграмі.

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Бійці зняли на відео, як російський літак падає. Вказується, що збили штурмовик у небі над Оріховим, що лише за 60 км від Запоріжжя. Відеоролик супроводжується емоційними коментарями автора.

"В'**али сушку, с*ка. красавчики!" — каже авторка ролика.

[ + – ] Українські військові збили російський Су-25

Зазначимо, що за даними Генштабу, з моменту повномасштабного вторгнення війська РФ втратили 210 літаків і 175 вертольотів.

Нагадаємо, 2 червня в РФ поховали генерал-майора Боташева. Його штурмовик Су-25 збили над Донбасом.

30 травня українські військові збили російський гелікоптер Мі-35 рідкісної командирської модифікації.