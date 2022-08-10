Черговий "грак": боєць Нацгвардії під Запоріжжям "приземлив" ворожий Су-25 (відео)

Український боєць зробив постріл із ПЗРК "Голка" й успішно уразив ціль. Підбитий літак розбився на тимчасово окупованій території.

На Запорізькому напрямку 10 серпня боєць Національної гвардії України ефективно застосував ПЗРК "Голка" по ворожому штурмовику Су-25. Як повідомляє пресслужба Нацгвардії, літак було знищено.

"Після ураження цілі за лісосмугою стався вибух. Падіння ворожого літака на окупованій території було підтверджено. Ціль знищена", — повідомили в Нацгвардії.

Також повідомили, що смертельний для ворожого штурмовика постріл зробив побратим відомого бійця Нацгвардії, якого в соцмережах назвали "Запорізьким месником", який є військовослужбовцем строкової служби.

Згідно з повідомленнями Запорізької міської ради, на цьому напрямку від руки "Запорізького месника" загинуло шість ворожих літаків. За допомогою ПЗРК "Голка" український захисник також зміг уразити одну крилату ракету.

На ексклюзивних кадрах солдат показав свою зброю та розповів про деякі подробиці військових буднів.

Нагадаємо, що 15 липня солдати ЗСУ спільно з бійцями ЦСО СБУ завдали удару по двох ворожих штурмовиках Су-25 на Запорізькому напрямку. В результаті однин літак було знищено, інший — підбито.

Північна Македонія в межах військової допомоги безплатно передала Україні чотири військові літаки Су-25. Проте Міноборони країни поки що не спростувало та не підтвердило цю інформацію.