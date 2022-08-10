Очередной "грач": боец Нацгвардии под Запорожьем "приземлил" вражеский Су-25 (видео)

Украинский боец произвел выстрел из ПЗРК "Игла" и успешно поразил цель. Подбитый самолет разбился на временно оккупированной территории.

На Запорожском направлении 10 августа боец Национальной гвардии Украины эффективно применил ПЗРК "Игла" по вражескому штурмовику Су-25. Как сообщает пресс-служба Нацгвардии, самолет был уничтожен.

"После поражения цели за лесополосой произошел взрыв. Падение вражеского самолета на оккупированной территории было подтверждено. Цель уничтожена", — сообщили в Нацгвардии.

Также сообщили, что смертельный для вражеского штурмовика выстрел произвел собрат известного бойца Нацгвардии, которого в соцсетях назвали "Запорожским мстителем", который является военнослужащим срочной службы.

Согласно сообщениям Запорожского городского совета, на данном направлении от руки "Запорожского мстителя" погибло шесть вражеских самолетов. С помощью ПЗРК "Игла" украинский защитник также смог поразить одну крылатую ракету.

На эксклюзивных кадрах, солдат показал свое оружие и рассказал о некоторых подробностях военных будней.

Напомним, что 15 июля солдаты ВСУ совместно с бойцами ЦСО СБУ нанесли удар по двум вражеским штурмовикам Су-25 на Запорожском направлении. В результате один самолет был уничтожен, другой — подбит.

Северная Македония в рамках военной помощи бесплатно передала Украине четыре военных самолета Су-25. Однако Минобороны страны пока не опровергло и не подтвердило эту информацию.