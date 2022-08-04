Северная Македония передала украинской армии самолеты Су-25, — СМИ

По данным журналистов, 20 лет назад Македония купила эти самолеты у Украины, чтобы подавить сопротивление албанских сепаратистов. Теперь они ей больше не нужны.

Северная Македония на днях бесплатно передала Украине четыре военных самолета Су-25, сообщает издание MKD.mk. Минобороны страны не опровергло и не подтвердило эту информацию. На запрос журналистов там ответили, что со временем будут рассекречены и опубликованы "детали всех решений, их содержание и пояснения". При этом в ведомстве подчеркнули, что принятые решения не снижают боеготовность армии.

Издание напоминает, что примерно так же Минобороны отреагировало на появление информации о том, что Северная Македония передала Украине танки советского образца. Подтвердить этот факт ведомству пришлось после того, как были опубликованы фотографии погруженных на тягачи танков, а также видеоролики, на которых показана перевозка техники.

"Это танки, которые входят в состав танкового батальона Сухопутных войск, который планируется расформировать. Речь идет о танках третьего поколения, которые с развитием технологий через несколько лет станут неконкурентоспособными и несовместимыми с нашими запросами на поставки с Запада", — сообщило 28 июля Минобороны.

Журналисты отмечают, что в июне Левая партия со ссылкой на неназванных офицеров объявила о том, что самолеты "Су-25" проверяют и ремонтируют на военном аэродроме. "По полученной информации, ремонты проводят украинские военные инженеры, что свидетельствует о том, что это делается для их доставки в Украину, в качестве подарка с нашей стороны", — заявили представители партии, которые были очень возмущены.

О каких самолетах идет речь?

Македония в июне 2001 года купила у Украины четыре боевых самолета Су-25: три одноместных и один двухместный. Сумма сделки составила 4 млн евро, отмечают журналисты.

Тогда необходимость этой покупки объяснялась необходимостью подавить военный конфликт, который возник на территории страны после вооруженного выступления албанских сепаратистов. В ходе конфликта самолеты несколько раз использовались для поддержки македонской пехоты.

Спустя два года после подписания мирного соглашения в августе 2001 года, Министерство обороны Македонии объявило о том, что Вооруженные силы больше не испытывают потребности в этих самолетах. В 2004 году их законсервировали и стали искать покупателей.

Напомним, 29 июля Минобороны Северной Македонии сообщило о передаче Украине танков Т-72. Сколько именно машин отправили украинцам, не уточнили, однако известно, что на вооружении македонской армии находился 31 танк Т-72.

Комментируя передачу техники, президент Северной Македонии Стево Педаровски обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Он дал понять, что Москва подкупает отдельных политиков, намекнув, что речь идет о левой оппозиции.

Ранее генерал Военно-воздушных сил США Чарльз Браун заявил, что Соединенные Штаты и их союзники изучают возможность обучения украинских летчиков, чтобы помочь Украине создать обновленные ВВС.

Также сообщалось, что в США не отвергают идею о передаче Украине штурмовиков А-10 Warthog.