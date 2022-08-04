Північна Македонія передала українській армії літаки Су-25, — ЗМІ

За даними журналістів, 20 років тому Македонія купила ці літаки в України, щоби придушити опір албанських сепаратистів. Тепер вони їй більше не потрібні.

Північна Македонія днями безкоштовно передала Україні чотири військові літаки Су-25, повідомляє видання MKD.mk. Міноборони країни не спростувало та не підтвердило цю інформацію. На запит журналістів там відповіли, що згодом будуть розсекречені та опубліковані "деталі всіх рішень, їх зміст та пояснення". При цьому у відомстві наголосили, що ухвалені рішення не знижують боєздатність армії.

Видання нагадує, що приблизно так само Міноборони відреагувало на появу інформації про те, що Північна Македонія передала Україні танки радянського зразка. Підтвердити цей факт відомству довелося після того, як було опубліковано фотографії завантажених на тягачі танків, а також відеоролики, де показано перевезення техніки.

"Це танки, які входять до складу танкового батальйону Сухопутних військ, який планується розформувати. Йдеться про танки третього покоління, які з розвитком технологій через кілька років стануть неконкурентоспроможними та несумісними з нашими запитами на постачання із Заходу", — повідомило 28 липня Міноборони.

Журналісти зазначають, що у червні Ліва партія з посиланням на неназваних офіцерів оголосила про те, що літаки "Су-25" перевіряють та ремонтують на військовому аеродромі. "За отриманою інформацією, ремонти проводять українські військові інженери, що свідчить про те, що це робиться для їх доставки в Україну як подарунок з нашого боку", — заявили представники партії, які були дуже обурені.

Про які літаки йдеться?

Македонія у червні 2001 року купила в України чотири бойові літаки Су-25: три одномісні та один двомісний. Сума операції склала 4 млн. євро, зазначають журналісти.

Тоді необхідність цієї покупки пояснювалася необхідністю придушити воєнний конфлікт, який виник на території країни після збройного виступу албанських сепаратистів. У результаті конфлікту літаки кілька разів використовувалися підтримки македонської піхоти.

Через два роки після підписання мирної угоди в серпні 2001 року, Міністерство оборони Македонії оголосило про те, що Збройні сили більше не потребують цих літаків. 2004 року їх законсервували і почали шукати покупців.

Нагадаємо, 29 липня Міноборони Північної Македонії повідомило про передачу Україні танків Т-72. Скільки саме машин відправили українцям, не уточнили, проте відомо, що на озброєнні македонської армії був 31 танк Т-72.

Коментуючи передачу техніки, президент Північної Македонії Стево Педаровський звинуватив Росію у втручанні у внутрішні справи країни. Він дав зрозуміти, що Москва підкуповує окремих політиків, натякнувши, що йдеться про ліву опозицію.

Раніше генерал Військово-повітряних сил США Чарльз Браун заявив, що Сполучені Штати та їхні союзники вивчають можливість навчання українських льотчиків, щоб допомогти Україні створити оновлені ВПС.

Також повідомлялося, що у США не відкидають ідею про передачу Україні штурмовиків А-10 Warthog.