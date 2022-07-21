А-10 Warthog: Україна може отримати легендарні американські штурмовики (відео)

Як зазначають журналісти, штурмовик підходить для українських умов, оскільки А-10 здатний витримувати тяжкі пошкодження та швидко повертатися в стрій.

Міністр ВПС США Френк Кендалл не відкидає ідею про передачу Україні штурмовиків А-10 Warthog. Про це повідомляє The War Zone.

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Коментарі Кендалла пролунали після того, як начальник штабу ВПС генерал Чарльз Браун заявив, що в майбутньому Україні потрібно буде оновити свою авіацію "чимось не російським".

Зараз ВПС США є єдиними експлуататорами А-10. Це культовий літак безпосередньої підтримки, який відомий насамперед своєю 30-мм гарматою GAU-8/A Avenger і важкою бронею.

Незабаром в американській армії планують виводити з експлуатації Warthog. У 2023 фінансовому році ВПС запросили дозвіл на виведення 21 борту протягом року. Літак довів свою ефективність у малоінтенсивних бойових діях за несприятливих умов, проте виникає питання про їх корисність у конфліктах високої інтенсивності та в оспорюваному повітряному просторі.

На запитання, чи могли б А-10 передати в Україну, Кендал заявив, що багато в чому це залежить від української сторони.

"Сьогодні вранці генерал Браун ставив це питання про те, які винищувачі можуть зацікавити Україну. Це багато в чому залежить від України... Можливі старіші системи США. Ми будемо відкриті для обговорення з ними їхніх вимог і того, як ми можемо їх задовольнити", — заявив міністр ВПС.

Водночас він додав, що він не може припустити, на які літаки вважатимуть за краще перейти в Україні, точно буде щось "неросійське" та цілком може бути і європейським, а не лише американським.

Водночас ВПС має стурбованість про вразливість А-10 у середовищі, насиченому засобами ППО. Водночас штурмовик був побудований так, щоб витримувати тяжкі ушкодження, швидко ремонтуватися та повертатися в стрій. Також вони можуть злітати з невеликих аеродромів із обмеженою злітно-посадковою смугою.

Як стверджує автор, усі ці характеристики дозволяють говорити, що А-10 ідеально підходять для України. Крім того, аналог Warthog давно використовують в українських ВПС — це Су-25.

Нагадаємо, група сенаторів закликала передати Україні американські бойові літаки.

Раніше генерал США Чарльз Браун заявив, що США із союзниками обговорюють питання навчання українських льотчиків на західних винищувачах.