США із союзниками обговорюють навчання льотчиків ВПС України на західних винищувачах

За словами американського генерала Чарльза Брауна, є певна складність у навчанні — чи може командування відпустити льотчиків на тривале перенавчання.

Американський генерал Військово-повітряних сил Чарльз Браун заявив, що США та союзники вивчають можливість навчання українських льотчиків для потенційної допомоги Україні створити оновлені ВПС. Про це він заявив у коментарі для Reuters.

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У межах довгострокових зусиль щодо потенційної допомоги Україні начальник штабу ВПС США Чальз Браун заявив, що Штати можуть навчати українських льотчиків разом із союзниками. Україна прагне уникнути залежності від радянських літаків, бажаючи придбати американські винищувачі F-15 і F-16.

За словами Брауна, дискусії у США про це продовжуються.

"Ми хочемо побудувати довгостроковий план того, як ми будуємо їхні військово-повітряні сили, які їм знадобляться у майбутньому", — заявив генерал.

Коментар пролунав за кілька днів після того, як у Палаті представників підтримали проєкт оборонного бюджету, який передбачає 100 млн доларів на навчання українських льотчиків. Його голосування Чарльз Браун відмовився коментувати так само, як і те, які літаки краще підійдуть для України.

Водночас він зазначив, що підготовка льотчиків ВПС України — це складне питання, яке вимагає враховувати воєнний стан і можливості командування виводити екіпажі для тривалого навчання.

Нагадаємо, у США схвалили проєкт бюджету зі $100 млн для навчання українських льотчиків на винищувачах F-15 та F-16.

Військовий експерт Роман Світан заявляв, що США передадуть Україні винищувачі, для цього вже передбачено кошти у бюджеті.