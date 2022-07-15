У США схвалили проєкт бюджету зі $100 млн для навчання українських льотчиків на винищувачах
Конгресмен Адам Сміт зазначає, що війна в Україні є руйнівною загрозою миру, стабільності та демократії не лише у Східній Європі, а й у всьому світі, тому США з партнерами працюють над її усуненням.
Палата представників США схвалила проєкт оборонного бюджету на 839 мільярдів доларів. Серед іншого, у ньому передбачається навчання українських льотчиків. Про це повідомляє The New York Times.
Американський оборонний бюджет зросте на 37 млрд доларів, що відображає двопартійний інтерес у Конгресі до збільшення військових витрат через нові загрози з боку РФ та Китаю.
"Війна в Україні є руйнівною загрозою миру, стабільності та демократії не тільки у Східній Європі, а й у всьому світі, над усуненням якої ми працюємо з партнерами. Тому ми повинні переконатися, що в нас є сильний рахунок", — заявив демократ Адам Сміт, який головує у комітеті збройних сил.
У бюджеті пропонують виділити 100 млн доларів для навчання українських льотчиків. Журналіст "Голос Америки" уточнює, що йдеться про навчання на винищувачах F-15 та F-16.
Далі проєкт бюджету має розглянути Конгрес, після чого у разі його схвалення, він вирушить на підпис Джо Байдену.
Також на підтримку безпеки України передбачається 1 млрд доларів, що на 700 млн більше, ніж у нинішньому бюджеті. Пані посол України в США Оксана Маркарова зазначає, що крім цього у проєкті передбачається:
- боротьба із залежністю від російської енергетики;
- підзвітність про передану зброю Україні Генеральним інспектором;
- щоквартальні брифінги щодо заповнення запасів тактичних ракет, переданих Україні;
- підзвітність про звірства ЗС РФ в Україні, враховуючи "фільтраційні табори" та глобальну продовольчу кризу;
- підзвітність про зусилля РФ розширити свою присутність у Латинській Америці та Карибському басейні;
- підзвітність про розгортання ПВК "Вагнера" в Африці.
Нагадаємо, 23 червня у США ініціювали законопроєкт для навчання українських льотчиків на західних винищувачах.
Раніше Словаччина заявила про готовність передати Україні винищувачі МІГ-29. Чехія допоможе сусідній країні захистити повітряний простір.