Словаччина підтвердила, що готова передати Україні винищувачі та радянські танки

Передача Україні МіГ-29 стане можливим завдяки готовності Чехії захищати повітряний простір Словаччини.

Словаччина підтвердила, що може передати Україні винищувачі МіГ-29 та танки радянського виробництва. Про це пише чеське видання СТ24 з посиланням на спільний ефір прем'єр-міністра Словаччини Едуарда Геґера та його чеського колеги Петра Фіали.

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Як повідомив глава словацького уряду, він не може розкривати деталей військової допомоги з боку Братислави, оскільки Україна попросила не розголошувати цю інформацію.

Як стало відомо, з вересня чеська сторона допомагатиме Словаччині захищати повітряний простір. Це необхідно, оскільки постачання замовлених Братиславою F-16 затримується. Американські винищувачі мають замінити МіГ-29, які мають вирушити в Україну.

Як вважає Геґер, Словаччині знадобиться допомога чеських винищувачів для захисту неба протягом приблизно одного року.

"Ми допомагатимемо Словаччині, поки в її розпорядженні не з'являться нові літаки. І ми розраховуємо на те, що хтось знову нам допоможе, якщо в нас виникнуть проблеми", — наголосив Фіала.

Прем'єр-міністр Чехії також зазначив, що Україна не впорається з Росією без військової допомоги Заходу.

"У них [українців] має бути зброя, щоб вони могли боротися за свою незалежність, нашу безпеку та нашу свободу. Вони борються за нас", — прокоментував політик.

За його словами, Чехія готова прийняти українських бійців для навчання в разі потреби.

Раніше Фокус уже писав, що Словаччина готова передати Україні винищувачі МІГ-29. Радянські літаки ВПС України зможуть отримати, якщо Польща та Чехія погодяться охороняти повітряний простір Братислави.

До цього Словаччина не змогла домовитись із Німеччиною про передачу Україні танків Т-72М.