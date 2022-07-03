Словакия подтвердила, что готова передать Украине истребители и советские танки

Передача Украине МиГ-29 станет возможной благодаря готовности Чехии защищать воздушное пространство Словакии.

Словакия подтвердила, что может передать Украине истребители МиГ-29 и танки советского производства. Об этом пишет чешское издание СТ24 со ссылкой на совместный эфир премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера и его чешского коллеги Петра Фиалы.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Как сообщил глава словацкого правительства, он не может раскрывать деталей военной помощи со стороны Братиславы, так как Украина попросила не разглашать эту информацию.

Как стало известно, с сентября чешская сторона будет помогать Словакии защищать воздушное пространство. Это необходимо, так как поставка заказанных Братиславой F-16 задерживается. Американские истребители как раз должны заменить МиГ-29, которые должны отправиться в Украину.

Как считает Хегер, Словакии понадобится помощь чешских истребителей для защиты неба в течение примерно одного года.

"Мы будем помогать Словакии, пока в ее распоряжении не появятся новые самолеты. И мы рассчитываем на то, что кто-то снова нам поможет, если у нас возникнут проблемы", — подчеркнул Фиала.

Премьер-министр Чехии также отметил, что Украина не справится с Россией без военной помощи Запада.

"У них [украинцев] должно быть оружие, чтобы они могли бороться за свою независимость, нашу безопасность и нашу свободу. Они сражаются за нас", — прокомментировал политик.

По его словам, Чехия готова принять украинских бойцов для обучения в случае необходимости.

Ранее Фокус уже писал, что Словакия готова передать Украине истребители МиГ-29. Советские самолеты ВВС Украины смогут получить, если Польша и Чехия согласятся охранять воздушное пространство Братиславы.

До этого Словакия не смогла договориться с Германией о передаче Украине танков Т-72М.