Словакия подтвердила, что готова передать Украине истребители и советские танки
Передача Украине МиГ-29 станет возможной благодаря готовности Чехии защищать воздушное пространство Словакии.
Словакия подтвердила, что может передать Украине истребители МиГ-29 и танки советского производства. Об этом пишет чешское издание СТ24 со ссылкой на совместный эфир премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера и его чешского коллеги Петра Фиалы.
Как сообщил глава словацкого правительства, он не может раскрывать деталей военной помощи со стороны Братиславы, так как Украина попросила не разглашать эту информацию.
Как стало известно, с сентября чешская сторона будет помогать Словакии защищать воздушное пространство. Это необходимо, так как поставка заказанных Братиславой F-16 задерживается. Американские истребители как раз должны заменить МиГ-29, которые должны отправиться в Украину.
Как считает Хегер, Словакии понадобится помощь чешских истребителей для защиты неба в течение примерно одного года.
"Мы будем помогать Словакии, пока в ее распоряжении не появятся новые самолеты. И мы рассчитываем на то, что кто-то снова нам поможет, если у нас возникнут проблемы", — подчеркнул Фиала.
Премьер-министр Чехии также отметил, что Украина не справится с Россией без военной помощи Запада.
"У них [украинцев] должно быть оружие, чтобы они могли бороться за свою независимость, нашу безопасность и нашу свободу. Они сражаются за нас", — прокомментировал политик.
По его словам, Чехия готова принять украинских бойцов для обучения в случае необходимости.
Ранее Фокус уже писал, что Словакия готова передать Украине истребители МиГ-29. Советские самолеты ВВС Украины смогут получить, если Польша и Чехия согласятся охранять воздушное пространство Братиславы.
До этого Словакия не смогла договориться с Германией о передаче Украине танков Т-72М.