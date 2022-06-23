У США ініціювали законопроєкт для навчання українських льотчиків на західних винищувачах

Як заявили автори ініціативи Адам Кінзінгер і Кріссі Гулахан, льотчики повинні пройти навчання, щоб коли Штати будуть готові передати літаки, то льотчики були б готові на них літати.

Два конгресмени Адам Кінзінгер (республіканець) та Кріссі Гулахан (демократка) внесли законопроєкт про навчання українських льотчиків та екіпажів на військових авіаційних засобах США. Про це повідомляють у пресрелізі конгресмена-республіканця.

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Обидва конгресмени ветерани Військово-повітряних сил США. Вони представили законопроєкт про підготовку навчання українських льотчиків та членів екіпажів на американських літаках, включаючи винищувачі F-15, F-16 та інші повітряні платформи.

На думку ініціаторів законопроєкту, США та НАТО можуть допомогти Україні змінити ситуацію у повітрі, надавши ВПС України вирішальну перевагу.

"Як ветерани ВПС, ми знаємо, що в будь-якому конфлікті з армією, яка протистоїть, одна з перших дій, яку зроблять наші об'єднані сили, — це встановлення панування в повітрі", — йдеться в листі до міністра оборони Ллойда Остіна.

[ + – ] Адам Кінзінгер разом з українськими льотчиками

Вказується, що українським військовим дуже важливо пройти навчання на західних повітряних платформах, доки США думають над можливістю постачання такого озброєння. Якщо ескалація війни ще більше зросте, то українські льотчики мають бути готові негайно використати західну авіацію.

Перед цим український льотчик із позивним Juice разом з українським фахівцем із протиповітряної оборони підполковником Денисом Смаженим виступили на телеканалі Fox News. Під час виступу Juice наголосив на важливості отримання для України західних бойових літаків.

Нагадаємо, Словаччина заявила про готовність передати Україні винищувачі МіГ-29, проте для цього Польща та Чехія мають погодитись закрити повітряний простір країни, поки вони не отримають F-16.

12 травня ЗМІ писали, що Україна просить НАТО навчити льотчиків керувати західними літаками.