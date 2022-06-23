В США инициировали законопроект для обучения украинских летчиков на западных истребителях

Как заявили авторы инициативы Адам Кинзингер и Крисси Кулахан, летчикам нужно пройти обучение, чтобы когда Штаты были готовы передать самолеты, то летчики были готовы на них летать.

Два конгрессмена Адам Кинзингер (республиканец) и Крисси Хулахан (демократ) внесли законопроект об обучении украинских летчиков и экипажей на военных авиационных средствах США. Об этом сообщается в пресс-релизе конгрессмена-республиканца.

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Оба конгрессмена ветераны Военно-воздушных сил США. Они представили законопроект о подготовке обучения украинских летчиков и членов экипажей на американских самолетах, включая истребители F-15, F-16 и другие воздушные платформы.

По мнению инициаторов законопроекта, США и НАТО могут помочь Украине изменить ситуацию в воздухе, предоставив ВВС Украины решающее преимущество.

"Как ветераны ВВС, мы знаем, что в любом конфликте с противостоящей армией одно из первых действий, которое предпримут наши объединенные силы, — это установление господства в воздухе", — говорится в письме министру обороны Ллойду Остину.

[ + – ] Адам Кинзингер вместе с украинскими летчиками

Указывается, что украинским военным крайне важно пройти обучение на западных воздушных платформах, пока США думают над возможностью поставки такого вооружения. Если эскалация войны еще больше возрастет, то украинские летчики должны быть готовы немедленно использовать западную авиацию.

Перед этим украинский летчик с позывным Juice вместе с украинским специалистом по противовоздушной обороне подполковником Денисом Смаженым выступили на телеканале Fox News. В ходе выступления Juice отметил важность получения для Украины западных боевых самолетов.

Напомним, Словакия заявила о готовности передать Украине истребители МиГ-29, однако для этого Польша и Чехия должны согласиться закрыть воздушное пространство страны, пока они не получат F-16.

12 мая СМИ писали, что Украина просит НАТО обучить летчиков управлению западными самолетами.