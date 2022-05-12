Украина просит НАТО обучить летчиков управлению западными самолетами, — СМИ

Военное руководство Украины предложило западным союзникам организовать обучение летчиков на истребителях F-15 и F-16.

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Украинские генералы просят западных союзников начать обучение летчиков на современных истребителях, информирует "Украинская правда".

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Источники издания сообщили, что в ходе переговоров со странами НАТО, несмотря на то, что некоторые из них все еще сопротивляются решению передать Украине современную технику, прогресс в передаче нового оружия уже есть.

После того, как у западных стран закончились боеприпасы к гаубицам калибра 152 мм, они начали передавать гаубицы калибром 155 мм. Такими пользуются Вооруженные силы стран НАТО.

Также отмечается, что все запросы и предложения от Украины к западным партнерам сбываются. Украинские чиновники надеются на поставки самолетов, в частности американских истребителей F-15 и F-16. Именно для этого военное руководство Украины просит начать обучение наших летчиков на современных самолетах уже сейчас.

Ранее советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинские военные не могут ждать поставок оружия в конце мая, поскольку оно нужно уже сейчас. "Армия стоит насмерть, есть места, где дерутся реально из предпоследних сил, где уже пошло в бой все", — объяснил советник главы ОП.

Также Фокус рассказывал, что в Украину прибыла шведская зенитная пушка Bofors 40mm. После последней модификации орудие было преобразовано в специальное многоцелевое оружие, способное стрелять как подкалиберными снарядами, так и программируемыми боеприпасами. Официальная информация о применении вооружения шведского производства в зоне боевых действий пока не публиковалась.