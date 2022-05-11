В Украину прибыла шведская зенитная пушка Bofors 40mm (фото, видео)

После последней модификации орудие было преобразовано в специальное многоцелевое оружие, способное стрелять как подкалиберными снарядами, так и программируемыми боеприпасами.

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В Украину в качестве поставок вооружения прибыла зенитная автоматическая пушка Bofors шведского производства. Фотографию с вооружением калибра 40 мм опубликовал в своем Telegram-канале журналист и военный обозреватель Роман Бочкала.

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Снимок с зенитной автоматической пушкой Bofors был сделан в полевых условиях. На фоне шведского вооружения калибра 40 мм позирует украинский военнослужащий.

"Шведский подгон Bofors 40 mm", — коротко подписал фотографию с зенитной пушкой Роман Бочкала.

Официальная информация о применении вооружения шведского производства в зоне боевых действий пока не публиковалась.

[ + – ] В Украине засветилась зенитная автоматическая пушка Bofors 40 mm

Bofors 40 mm — шведская зенитная автоматическая пушка калибра 40 миллиметров. Первоначально вооружение создавалось как специальное зенитное орудие и продавалось в качестве установки Bofors L/70. С момента своего создания автоматическая пушка была преобразована в специальное многоцелевое оружие, способное стрелять как подкалиберными снарядами, так и программируемыми боеприпасами.

Шведское вооружение задействовалось в ходе следующих вооруженных конфликтов: Шестидневная война (арабо-израильский конфликт 1967 года), Ирано-Иракская война и во время Югославских войн.

[ + – ] В Украине засветилась зенитная автоматическая пушка Bofors 40 mm

Ранее сообщалось, что тероборона Харьковской области освоила зенитные установки С-60 для уничтожения российских беспилотников. Артиллерийская система, которая стоит на вооружении подразделений ВСУ, способна сбивать цели на расстоянии до 6 км и на высоте до 5 км.

Также Фокус сообщал, что Германия готова поставлять Украине зенитные самоходные установки "Гепард". Вооружение немецкого производства будет передано на нужды ВСУ в том случае, если Берлин договорится с другими странами о поставках боеприпасов для него.