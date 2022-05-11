В Україну прибула шведська зенітна гармата Bofors 40mm (фото, відео)
Після останньої модифікації зброю перетворено на спеціальну багатоцільову зброю, здатну стріляти як підкаліберними снарядами, так і програмованими боєприпасами.
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В Україну як постачання озброєння прибула зенітна автоматична гармата Bofors шведського виробництва. Фотографію з озброєнням калібру 40 мм опублікував у своєму Telegram-каналі журналіст та військовий оглядач Роман Бочкала.
Знімок із зенітною автоматичною гарматою Bofors зроблено в польових умовах. На тлі шведського озброєння калібру 40 мм позує український військовослужбовець.
"Шведський підгін Bofors 40 mm", — коротко підписав фотографію з зенітною гарматою Роман Бочкала.
Офіційну інформацію про застосування озброєння шведського виробництва в зоні бойових дій поки не публікували.
Bofors 40 mm — шведська зенітна автоматична гармата калібру 40 міліметрів. Спочатку озброєння створювали як спеціальне зенітне знаряддя і продавали як установку Bofors L/70. З моменту свого створення автоматичну гармату перетворили на спеціальну багатоцільову зброю, здатну стріляти як підкаліберними снарядами, так і програмованими боєприпасами.
Шведське озброєння використовували під час таких збройних конфліктів: Шестиденна війна (арабо-ізраїльський конфлікт 1967 року), Ірано-Іракська війна та під час Югославських воєн.
Раніше повідомляли, що тероборона Харківської області опанувала зенітні установки С-60 для знищення російських безпілотників. Артилерійська система, яка стоїть на озброєнні підрозділів ЗСУ, здатна збивати цілі на відстані до 6 км та на висоті до 5 км.
Також Фокус повідомляв, що Німеччина готова постачати Україні зенітні самохідні установки "Гепард". Озброєння німецького виробництва буде передано на потреби ЗСУ у разі, якщо Берлін домовиться з іншими країнами про постачання боєприпасів для нього.