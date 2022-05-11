Харківська тероборона освоїла зенітки С-60 для знищення російських "Орланів-10" (фото)

Зенітна артсистема здатна збивати цілі на відстані до 6 км та на висоті до 5 км. Це може стати найдешевшим способом для ураження БПЛА.

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Харківська бригада територіальної оборони отримала на озброєння зенітну артсистему С-60, розроблену після Другої світової війни. Про це повідомляє Defense Express.

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С-60 має 57-мм зброю, яка може допомогти бійцям ТрО. Як пишуть у виданні, вона має непогані характеристики, що дозволять збивати російські БПЛА "Орлан-10". Дальність стрільби становить 6 км на висоті до 5 км. Це може стати економічно вигідним варіантом знищення безпілотників.

Окрім повітряних цілей, С-60 може працювати й по наземних, знищуючи легку бронетехніку на значній дальності. Встановили установку на шасі "КрАЗ", щоб вона була мобільнішою. Однак це може негативно вплинути на точність.

Бійці територіальної оборони також освоюють кулемети Browning M2, протитанкові ракетні комплекси NLAW та гранатомети Carl Gustaf. З останнього знищено один із найсучасніших танків РФ Т-90М "Прорив".

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