ЗСУ звільнили 4 населені пункти під Харковом, — Генштаб ЗСУ

За інформацією українських військових, окупанти вирішили вивести підрозділи в Бєлгород через значні втрати. До того ж багато росіян написали рапорти на звільнення.

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Злагоджені дії особового складу підрозділів ЗСУ у Харківській області дозволили звільнити: Черкаські та Руські Тишки, Рубіжне та Байрак. Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу за 76 добу протистояння масштабної російської агресії.

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Імовірність ракетних ударів по цивільних і військових об'єктах залишається високою.

[ + – ] Розбита російська техніка [ + – ] Розбита російська техніка [ + – ] Розбита російська техніка Фото: Генштаб ЗСУ

У Східній операційній зоні ворог нарощує темпи наступу. Обстріли йдуть уздовж усієї лінії зіткнення та в глибині оборони ЗСУ.

На Слобожанському та Донецькому напрямках спостерігається найбільша активність.

На Волинському та Поліському напрямках активних дій не було.

У Брестській та Гомельській областях проводилося переміщення військової техніки ЗС РБ у межах перевірки бойової готовності та ротації окремих прикордонних підрозділів.

На Сіверському напрямку противник продовжує посилювати охорону кордону в Брянській та Курській областях. Прикордонні райони поблизу Карповичів і Сеньківки Чернігівської області обстрілювалися з мінометів.

На Слобожанському напрямі активних наступальних дій не було. Продовжується перегрупування підрозділів та обладнання передових позицій.

Росіяни залучили до своїх військ до 500 мобілізованих з ОРДЛО.

На Ізюмському напрямку противник продовжує створювати відповідні умови переходу в наступ. Поповнюються запаси боєприпасів і матеріально-технічних засобів, обладнуються передові позиції, посилюється повітряна розвідка.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог безуспішно намагався встановити контроль над Рубіжним.

У районах населених пунктів Нижнє, Тошківка та Оріхове Луганської області здійснюються штурмові дії. У районі Олександрівки російські війська намагаються закріпитись.

На Донецькому напрямку росіяни намагалися проводити штурм у напрямку Мар'їнки, Кам'янки Ясинуватського району та Новомихайлівки Покровського району. Безуспішно.

У районі населеного пункту Шандриголове Донецької області були безуспішні спроби штурму.

У Маріуполі блокують та знищують наші підрозділи у районі "Азовсталі". У штурмі беруть участь танки й артилерія.

На Запорізькому та Південнобузькому напрямках практично без змін.

На території Придністров'я, як і раніше, діє посилений рівень терористичної загрози. Мобілізація у регіоні не проводиться, місцеві збройні формування та опергрупа російських військ приведені у підвищену боєздатність.

Втрати російських військ

За наявними даними, підрозділи 138-ї окремої механізованої бригади 6-ї загальновійськової армії західного військового округу через значні втрати в Харківській області виведено з України в район Бєлгорода для відновлення. Значна частина військовослужбовців написала рапорти на звільнення.

Раніше Фокус повідомляв, що з'явилося відео знищення російського гранатометника саморобним дроном із міною на Донеччині. Бійці 15 управління військової контррозвідки СБУ використали звичайний квадрокоптер зі снарядом.