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Военный Фокус Российско-украинская война

ВСУ освободили 4 населенных пункта под Харьковом, — Генштаб ВСУ

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Разбитая российская техника.
Фото: Генштаб ВСУ | Разбитая российская техника.

По информации украинских военных, оккупанты решили вывести подразделения в Белгород из-за значительных потерь. При этом многие россияне написали рапорты на увольнение.

Слаженные действия личного состава подразделений ВСУ в Харьковской области позволили освободить: Черкасские и Русские Тишки, Рубежное и Байрак. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба за 76 сутки противостояния масштабной российской агрессии.

Вероятность ракетных ударов по гражданским и военным объектам остается высокой.

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Разбитая российская техника.
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Разбитая российская техника.
Разбитая российская техника, ВСУ, всу рф,
Разбитая российская техника.
Фото: Генштаб ВСУ
Разбитая российская техника, ВСУ, всу рф,
Разбитая российская техника, ВСУ, всу рф,
Разбитая российская техника, ВСУ, всу рф,

В Восточной операционной зоне противник наращивает темпы наступления. Обстрелы идут вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны ВСУ.

На Слобожанском и Донецком направлениях наблюдается наибольшая активность.

На Волынском и Полесском направлениях активных действий не было.

В Брестской и Гомельской областях проводилось перемещение военной техники ВС РБ в рамках проверки боевой готовности и ротации отдельных пограничных подразделений.

На Северском направлении противник продолжает усиливать охрану границы в Брянской и Курской областях. Приграничные районы вблизи Карповичей и Сеньковки Черниговской области обстреливались из минометов.

На Слобожанском направлении активных наступательных действий не было. Продолжается перегруппировка подразделений и оборудование передовых позиций.

Россияне привлекли в свои войска до 500 мобилизованных со ОРДЛО.

На Изюмском направлении противник продолжает создавать подходящие условия для перехода в наступление. Пополняются запасы боеприпасов и материально-технических средств, оборудуются передовые позиции, усиливается воздушная разведка.

На Северодонецком направлении враг безуспешно пытался установить контроль над Рубежным.

В районах населенных пунктов Нижнее, Тошковка и Орехово Луганской области совершаются штурмовые действия. В районе Александровки российские войска пытаются закрепиться.

На Донецком направлении россияне пытались проводить штурм в направлении Марьинки, Каменки Ясиноватского района и Новомихайловки Покровского района. Безуспешно.

В районе населенного пункта Шандриголово Донецкой области, имели место безуспешные попытки штурма.

В Мариуполе блокируют и уничтожают наши подразделения в районе "Азовстали". В штурме участвуют танки и артиллерия.

На Запорожском и Южнобужском направлениях — практически без перемен.

На территории Приднестровья по-прежнему действует усиленный уровень террористической угрозы. Мобилизация в регионе не проводится, местные вооруженные формирования и опергруппа российских войск приведены в повышенную боеготовность.

Потери российских войск

По имеющимся данным, подразделения 138-й отдельной механизированной бригады 6-й общевойсковой армии западного военного округа из-за значительных потерь в Харьковской области выведены из Украины в район Белгорода для восстановления. Значительная часть военнослужащих написала рапорты на увольнение.

Ранее Фокус сообщал, что появилось видео уничтожения российского гранатометчика самодельным дроном с миной в Донецкой области. Бойцы 15 управления военной контрразведки СБУ использовали обычный квадрокоптер со снарядом.