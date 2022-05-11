Харьковская тероборона освоила зенитки С-60 для уничтожения российских "Орланов-10" (фото)

Зенитная артсистема способна сбивать цели на расстоянии до 6 км и на высоте до 5 км. Это может стать самым дешевым способом для поражения БПЛА.

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Харьковская бригада территориальной обороны получила на вооружение зенитную артсистему С-60, разработанная после Второй мировой войны. Об этом сообщает Defense Express.

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С-60 имеет 57-мм оружие, которые может помочь бойцам ТРО. Как пишут в издании, она имеет неплохие характеристики, которые позволят сбивать российские БПЛА "Орлан-10". Дальность стрельбы составляет 6 км на высоте до 5 км. Это может стать самым экономически выгодным вариантом уничтожения беспилотников.

Кроме воздушных целей, С-60 может работать и по наземным целям уничтожая легкую бронетехнику на значительной дальности. Установили установку на шасси "КрАЗ", чтобы она была мобильней. Однако это может негативно сказаться на точности.

Бойцы территориальной обороны также осваивают пулеметы Browning M2, противотанковые ракетные комплексы NLAW и гранатометы Carl Gustaf. Из последнего был уничтожен один из самых современных танков РФ Т-90М "Прорыв".

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Напомним, Запорожская тероборона вместе с силами обороны продвинулись в Запорожском направлении.

10 мая в Генштабе сообщили, что ВСУ освободили еще 4 населенных пункта под Харьковом. Часть подразделений вывели в Белгород из-за больших потерь.