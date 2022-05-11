Побили технику врага и контратаковали: ВСУ продвинулись на запорожском направлении
Бойцы теробороны вместе с другими силами обороны ликвидировали больше 10 российских солдат.
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Запорожская бригада территориальной обороны продвинулась на воем направлении, заняв новые позиции и уничтожив несколько единиц техники врага. Об этом сообщает пресс-служба военных в Фейсбуке.
Указывается, что силы обороны совместно с бойцами теробороны уничтожили несколько бронированных и автомобильных единиц техники российских войск. Также было уничтожено свыше 10 российских солдат.
"Некоторым подразделениям бригады удалось продвинуться вперед и закрепиться на новых позициях", — подчеркнули в публикации.
11 мая эту информацию подтвердили в Запорожской ОВА. Также по их данным наибольшая активность россиян наблюдается возле Полог, Орехова и Гуляйполя. В результате обстрелов загорелось поле и трава рядом с поселком Комышеваха. Также в Гуляйполе загорелось складское помещение на 150 кв. метров из-за артиллерийских обстрелов.
В областной военной администрации отметили, что бойцы под Гуляйполем получили британское вооружение.
Напомним, ВС РФ нанесли ракетный удар по Запорожью. Ракета была сбита украинским ПВО.
9 мая аналитик Том Купер заявлял, что украинские военные пошли в контрнаступление на запорожском направлении.