Сработало ПВО: ВС РФ попытались нанести ракетный удар по Запорожью

Ракету удалось сбить, однако она все же повредила инфраструктурный объект в одном из населенных пунктов перед областным центром.

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Российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью, однако ракета не достигла цели — сработало украинское ПВО. Об этом сообщает Запорожская ОВА в Фейсбуке.

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Враг утром выпустил ракету по Запорожью. В результате сработало украинская противовоздушная оборона. Ракета разорвалась над инфраструктурным объектом в одном из населенных пунктов возле областного центра.

Указывается, что объект получил серьезные разрушения, однако по предварительной информации обошлось без жертв. Подробности происшествия в областной военной администрации пообещали опубликовать позднее.

Напомним, 9 мая войска РФ нанесли удар гиперзвуковыми ракетами по Одесской области.

Советник главы ОП Алексей Арестович прогнозирует большего количества ударов по гражданским объектам из-за использования войсками РФ советских ракет х-22.