ВС РФ запустили три "Кинжала" по Одесской области, — командование "Юг"

Гиперзвуковые ракеты, по данным военнослужащих, были запущены с самолета стратегической авиации Ту-22.

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В понедельник, 9 мая, ВС РФ нанесли очередной ракетный удар по Одесской области, запустив сразу три ракеты класса "Кинжал". Об этом информирует пресс-служба Одесского городского совета со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

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Сообщается, что гиперзвуковые ракеты класса "Кинжал" были запущены с самолета стратегической авиации Ту-22.

В результате ракетного удара ВС РФ были зафиксированы попадания в объекты туристической инфраструктуры — разрушено пять зданий.

По данным Оперативного командования "Юг", вследствие вражеского обстрела двое человек получили ранения и были госпитализированы.

"Продолжается разбор завалов, из-под которых спасена собака. На месте преступления России против Украины работает следственно-оперативная группа Нацполиции", — говорится в сообщении военных.

[ + – ] ВС РФ нанесли ракетный удар по Одесской области

Напомним, 9 мая ВСУ сообщили об освобождении еще четырех населенных пунктов в Харьковской области. По данным военнослужащих, украинская армия восстановила контроль над Верхним Салтовом, Замуловкой, Байраком и Рубежным. Местные власти также проинформировали, что ВС РФ покидают села Боровую и Богуславку и двигаются в направлении захваченного Купянска.

Также сообщалось, что ВС РФ сконцентрировали тяжелую артиллерию на севере Крыма для ведения боев за Херсонскую область. Как информировало Минобороны Украины, Кремль поставил оккупантам задачу захватить всю территорию приграничного с Крымским полуостровом регионом.