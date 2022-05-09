ЗС РФ запустили три "Кинджали" по Одеській області, — командування "Південь"

Гіперзвукові ракети, за даними військовослужбовців, запустили з літака стратегічної авіації Ту-22.

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У понеділок, 9 травня, ЗС РФ завдали чергового ракетного удару по Одеській області, запустивши відразу три ракети класу "Кинжал". Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради з посиланням на Оперативне командування "Південь".

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Повідомляється, що гіперзвукові ракети класу "Кинжал" було запущено з літака стратегічної авіації Ту-22.

Внаслідок ракетного удару ЗС РФ було зафіксовано попадання в об'єкти туристичної інфраструктури — зруйновано п'ять будівель.

За даними Оперативного командування "Південь", внаслідок ворожого обстрілу двоє людей отримали поранення та були госпіталізовані.

"Продовжується розбір завалів, з-під яких врятовано собаку. На місці злочину Росії проти України працює слідчо-оперативна група Нацполіції", — йдеться у повідомленні військових.

[ + – ] ЗС РФ завдали ракетного удару по Одеській області

Нагадаємо, 9 травня ЗСУ повідомили про звільнення ще чотирьох населених пунктів у Харківській області. За даними військовослужбовців, українська армія відновила контроль над Верхнім Салтовом, Замулівкою, Байраком та Рубіжним. Місцева влада також поінформувала, що ЗС РФ залишає села Борову і Богуславку і рухається у напрямку захопленого Куп'янська.

Також повідомлялося, що ЗС РФ сконцентрувала важку артилерію на півночі Криму для ведення боїв за Херсонську область. Як повідомляло Міноборони України, Кремль поставив окупантам завдання захопити всю територію прикордонного з Кримським півостровом регіоном.