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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Спрацювало ППО: ЗС РФ спробували завдати ракетного удару по Запоріжжю

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обстріл Запоріжжя
Наслідки збиття ракети

Ракету вдалося збити, проте вона все ж таки пошкодила інфраструктурний об'єкт в одному з населених пунктів перед обласним центром.

Російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю, проте ракета не досягла мети — спрацювало українська ППО. Про це повідомляє Запорізька ОВА у "Фейсбуці".

Ворог уранці випустив ракету по Запоріжжю. У результаті спрацювала українська протиповітряна оборона. Ракета розірвалася над інфраструктурним об'єктом в одному із населених пунктів біля обласного центру.

Вказується, що об'єкт зазнав серйозних руйнувань, однак, за попередньою інформацією, обійшлося без жертв. Подробиці події в обласній військовій адміністрації пообіцяли опублікувати пізніше.

Нагадаємо, 9 травня війська РФ завдали удару гіперзвуковими ракетами по Одеській області.

Радник голови ОП Олексій Арестович прогнозує більшу кількість ударів по цивільних об'єктах через використання військами РФ радянських ракет х-22.